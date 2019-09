L’homme à la tronçonneuse comparaît devant la justice

L’agression avait choqué et la chasse à l’homme qui s’était ensuivie avait tenu en haleine le canton de Schaffhouse et les régions voisines. Ce mercredi, l’attaque à la tronçonneuse d’un bureau d’assurance occupera le Tribunal cantonal de Schaffhouse. F.W., un Suisse âgé de 50 ans au moment des faits, avait fait irruption un matin de juillet 2017 dans une filiale de la CSS. Il avait blessé deux collaborateurs, dont un grièvement, avant de s’enfuir. La police le retrouvait deux jours plus tard dans le canton de Zurich, en possession d’arbalètes chargées.

Prévenu de tentatives d’homicide, l’agresseur se trouve en ce moment dans une clinique psychiatrique. L’on sait déjà qu’il n’écopera pas d’une peine pénale: une expertise psychiatrique l’a reconnu irresponsable. Il souffre de schizophrénie paranoïde accompagnée d’hallucinations. Le Ministère public requiert une mesure thérapeutique institutionnelle. Les juges auront aussi à se prononcer sur les prétentions de dommages et intérêts ou de réparation morale des blessés, de l’assurance et de deux clients qui ont sans doute vécu la peur de leur vie.

L’acte d’accusation retrace les détails les plus glaçants de l’agression et ses prémisses. En 2017, F.W. mène une vie à la marge, logeant dans son véhicule. Début juillet, il se rend à deux reprises dans la petite filiale de la CSS, située au cœur de la vieille ville de Schaffhouse, pour déclarer le vol d’une valise et de son porte-monnaie. Il se voit refuser un remboursement car il n’a pas payé ses primes. Quand il quitte le bureau, il se sent poursuivi par des «forces spirituelles» commandées par les collaborateurs de l’assurance. Craignant pour sa vie, il décide de contre-attaquer.

Surpris en plein travail

Le matin du 24 juillet, il se rend dans le bâtiment de l’assurance, sort d’un sac noir une tronçonneuse, allume l’engin, pénètre dans le bureau, situé au deuxième étage. Il fonce sur le premier collaborateur, surpris en train de préparer un entretien. L’homme se protège avec son bras tandis que F.W. agite l’arme et le blesse à une main, derrière la tête et sur la tempe. Tandis que deux clients se barricadent dans une pièce, l’assaillant charge, tronçonneuse brandie, l’autre collaborateur. Il le blesse à la poitrine et à une cuisse. Les deux collègues parviennent à s’enfuir. Pendant toute l’attaque, F.W. ne prononce pas un mot.

Selon le Ministère public, ce n’est que par chance que ses deux cibles ont échappé à des blessures plus graves. Plus de 300 policiers avaient été mobilisés pour le retrouver. La police allemande avait participé aux recherches.

Mercredi, F.W. sera présent au procès. Selon son avocat, Thomas Fingerhuth, il n’a jamais voulu tuer personne et regrette ses actes.