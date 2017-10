L’étrange manège de l’UDC face aux JO

«Ceux qui sont toujours assis au premier rang des compétitions de ski, de hockey ou de lutte veulent-ils vraiment tuer le projet avant même de l’avoir analysé?» Adolf Ogi n’a pas digéré le communiqué assassin de son parti diffusé lors de la conférence de Guy Parmelin. Alors que le Vaudois annonçait le soutien du Conseil fédéral à la candidature de Sion 2026, l’UDC critiquait une décision «incompréhensible» et «irresponsable».

Pour l’ancien ministre des Sports, cette prise de position a tout d’un autogoal. «Est-ce que l’UDC a réfléchi aux conséquences avant de tirer à boulets rouges contre son conseiller fédéral et son président du Conseil national (ndlr: Jürg Stahl (UDC/ZH) est le président de Swiss Oympic)?»

Au courroux du Bernois s’ajoute l’incompréhension de plusieurs parlementaires. «J’ai été étonné par la dureté de cette réaction», reconnaît Roland Eberle (TG). Selon le sénateur, on ne peut pas encore la considérer comme la position officielle du parti, le thème n’ayant pas été discuté dans le groupe. «Sur un dossier aussi émotionnel, il aurait mieux valu – stratégiquement – d’abord sonder les membres», abonde Luzi Stamm (AG). Bien qu’il soit lui-même frileux à l’idée de faire des Jeux en Suisse, «puisque le CIO est corrompu», Roland Büchel (SG) s’étonne aussi «de la violence» de ce communiqué.

Cette position du parti est d’autant plus surprenante que l’UDC entretient des liens étroits avec le sport. Outre Jürg Stahl, Adrian Amstutz (BE) – actuel chef de groupe – est un champion de parachute. Quant aux dernières candidatures olympiques, elles ont toutes été portées par des ministres UDC. Mais attention, souligne un observateur: si Adolf Ogi avait le parti derrière lui pour Sion 2006, Ueli Maurer s’était déjà attiré les foudres de son propre camp pour s’être trop engagé en faveur de Saint-Moritz/Davos 2022.

Un coup de Blocher?

L’UDC aurait-elle un problème avec les Jeux? S’agit-il d’une réaction urticante face à un de ces événements internationaux dont le parti a horreur? Les spéculations vont bon train. Elles vont jusqu’à imaginer un coup de Blocher pour fragiliser Guy Parmelin. Une théorie portée par le fait qu’en l’absence de Céline Amaudruz et Oscar Freysinger – tous deux à l’étranger – le comité directeur du parti était semble-t-il en majorité «zurichois» ce fameux mercredi.

«L’UDC n’a rien contre les JO. C’est la façon de faire du Conseil fédéral que nous critiquons»

Des rumeurs auxquelles le président Albert Rösti coupe court. «L’UDC n’a rien contre les JO. C’est la façon de faire du Conseil fédéral que nous critiquons. Nous n’acceptons pas qu’il dégage aussi facilement 1 milliard – tout comme il a déjà accepté de verser 1 milliard pour les pays de l’Est – alors qu’il rechigne à investir dans la sécurité. Nous sommes prêts à entrer en matière sur Sion 2026 à condition que le gouvernement s’engage d’abord en faveur de l’achat d’un système de défense aérienne et, par là, d’un nouvel avion de combat.»

Membre du comité, Thomas Aeschi (ZG) ne voit pas en quoi cette position fragiliserait Parmelin. «On ne parle pas de son travail, mais de finances. Les ressources de la Confédération seront mises à forte contribution avec des dépenses dans l’armée, la réforme de l’imposition des entreprises, la révision de l’AVS ou les investissements routiers. Voilà les priorités. Ce discours, l’ensemble du parti est prêt à l’entendre.»

A ceux qui accusent l’UDC de donner un coup de poignard dans le dos de son conseiller fédéral, Albert Rösti répond que Guy Parmelin était au courant des discussions. «Notre réaction le renforce plus qu’elle ne l’affaiblit. Son bilan dans ce département ne se jouera pas sur la tenue de Jeux olympiques, mais sur l’acquisition d’un système de défense aérienne.»

Jürg Stahl ne s’estime pas non plus attaqué. «Je regrette cette décision du parti. Elle n’est pas dirigée contre moi, mais contre un projet. C’est dommage, car la candidature de Sion 2026 est solide. Et des gens travaillent chaque jour pour la rendre meilleure.»

Les Romands divisés

L’UDC est-elle prête à éteindre la flamme olympique? Elle en aurait les moyens (voir encadré). Une prise de température effectuée par la SonntagsZeitung montre que les élus du parti seraient majoritairement opposés au projet. Même des Valaisans, à l’image de Jean-Luc Addor, qui craint un gouffre financier. «En Romandie, j’ai pourtant l’impression qu’on va dire oui, rétorque Michaël Buffat (VD). La délégation vaudoise va dans ce sens.»

Face à cette division, Albert Rösti temporise. «Je sais qu’il y a des élus qui sont favorables. Encore une fois, l’UDC ne dit pas qu’elle est contre les JO. Mais nous exigeons du Conseil fédéral un sens des priorités.» (TDG)