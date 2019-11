L'employée enlevée n'a pas encore été interrogée

L'employée de l'ambassade de Suisse au Sri Lanka séquestrée lundi n'est pas en état d'être interrogée, a indiqué vendredi l'ambassade de Suisse à Colombo. Des inconnus l'avaient retenue et menacée.

L'état de santé de l'employée s'est détérioré. Elle n'est donc pour l'instant pas en mesure de témoigner, indique la représentation helvétique dans une prise de position publiée sur les réseaux sociaux, sans donner plus de précisions.

Official Statement of the Swiss Embassy in Sri Lanka #LKA @MFA_SriLanka @SwissMFA pic.twitter.com/8hnxtqyYlm