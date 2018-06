L'employé a trompé les CFF durant onze ans

Le procès d'un ancien collaborateur des CFF et de trois actionnaires s'ouvre mardi matin devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Avec un complice aujourd'hui décédé, l'homme a détourné des fonds durant onze ans.

Agé aujourd'hui de 56 ans, cet employé zurichois a attribué à l'amiable des contrats à deux sociétés appartenant à un camarade d'études. Le travail n'était exécuté que partiellement, voire pas du tout.

Le prévenu, qui répond de gestion déloyale des intérêts publics, escroquerie par métier, blanchiment et autres délits, a abusé ainsi de sa position de chef de projet entre avril 2003 et mars 2014. A la mort de son ami en 2011, sa veuve a accepté de poursuivre le système.

Autocontrôle

Selon l'acte d'accusation, les deux larrons auraient, au début, rempli ensemble les appels d'offres et les factures destinées aux CFF. Après un certain temps, le prévenu s'est chargé tout seul de cette tâche. En sa qualité de chef de projet, il contrôlait lui-même les pièces comptables et les approuvait.

Avec les quelque 2 millions de francs soustraits, l'accusé a entretenu sa maîtresse. Par ailleurs, il réglait des factures pour sa maison, envoyait sa fille en école privée et s'est offert une moto Ducati.

La veuve de l'ami et sa soeur jumelle ont déjà été condamnées par ordonnance pénale en 2015. La soeur avait mis à disposition son compte bancaire pour faire transiter les paiements des CFF.

Selon l'acte d'accusation, une autre société serait également impliquée dans les malversations du prévenu. Ce dernier aurait reçu divers cadeaux en échange des contrats qu'il attribuait à cette firme. Les trois actionnaires principaux comparaissent aussi durant ce procès qui devrait durer trois jours. (cause SK.2017.47) (ats/nxp)