L'effeuillage fiscal du docteur ne dissipe pas les questions

Un chirurgien prestigieux qui brandit sa déclaration fiscale face caméra, l’image est exceptionnelle. Elle s’est produite mercredi soir, au 19:30 de la RTS. Le médecin en question est le professeur Philippe Morel, responsable du service de chirurgie viscérale aux Hôpitaux universitaires de Genève. Et l’exercice s’inscrivait dans le débat actuel sur le salaire des médecins. Pour l’année 2016, Philippe Morel affichait un revenu imposable de 672 275 francs. Son salaire, précise-t-il, est lié à ses activités hospitalières et académiques, ainsi qu’aux interventions effectuées en division privée des HUG, pour des patients au bénéfice d’une assurance complémentaire. Il estime la part publique à 40%. Philippe Morel précise encore que son salaire est d’environ 160 francs par heure. Un revenu qu’il qualifie de «bon», mais pas «exorbitant», compte tenu des responsabilités, de l’engagement personnel et de celui pour l’institution.

«Déconnecté de la réalité»

Le propos ne convainc pas le conseiller d’État Mauro Poggia, l’un des hommes par qui la polémique a démarré. «Si les médecins veulent se prendre un avocat, ils seraient bien inspirés d’en choisir un autre», s’exclame-t-il. Le ministre relève notamment que si l’on se base sur le revenu imposable, le chirurgien doit travailler 11 heures et demie par jour, 365 jours par année, pour aboutir au salaire horaire qu’il annonce. «C’est un stakhanoviste!»

Le Genevois juge que ces propos sont «déconnectés de la réalité des gens»: «Il leur dit: «Regardez, je ne gagne pas tant que ça!» mais il gagne tout de même dix fois plus que beaucoup de personnes.» Le conseiller d’État conclut: «Personnellement, je ne suis pas pour un strip-tease fiscal de tous les praticiens du pays. Si je suis venu sur le terrain de leur salaire, c’est parce que certains d’entre eux ont pris leurs patients en otage en se plaignant de devoir travailler à perte. On peut bien sûr discuter du fait que ce revenu ne provient pas uniquement de la LAMal mais au final, ce qui compte, c’est l’argent gagné à la fin du mois et l’intérêt du public serait que les médecins arrêtent de faire des comptes d’apothicaires.»

Le conseiller national Yves Nidegger (UDC/GE) juge pour sa part que l’exercice n’a pas été poussé jusqu’au bout. «Les déductions, pour charges de famille, pour frais, les rachats de prévoyance, etc., sont déduits du revenu net pour aboutir au revenu dit imposable.» Dans ces conditions, l’UDC juge la démonstration de Philippe Morel ratée. «Ce chirurgien est certainement de très bonne foi. Mais s’il se montre hypertransparent au point d’exhiber son bordereau d’impôts, il doit aller jusqu’au bout. Quand on pratique l’effeuillage pour convaincre, la feuille de vigne fait mauvais genre.»

«Pas du tout choqué»

Philippe Morel trouve au contraire un soutien auprès de Christian Lüscher (PLR/GE), qui a été convaincu par le médecin. «Ce professeur reconnu dans le monde médical tord le cou à ce qui a été dit ces dernières semaines.» En clair: on voit qu’il n’atteint pas un revenu imposable de 1 million de francs grâce à la LAMal. Quant aux montants dévoilés, ils ne le choquent «pas du tout»: ils correspondent à différents revenus, dont certains n’ont aucun impact sur la LAMal et donc sur les primes.

Parmi les téléspectateurs avisés, certains saluent la transparence du Pr Morel, tout en mettant des bémols. Le député socialiste genevois Romain de Sainte Marie évoque un exercice «louable» et «un très bon coup de communication». Et cela même si des salaires aussi élevés restent «choquants» dans le domaine public. «Il a été courageux de prendre la parole», ajoute la conseillère nationale Isabelle Moret (PLR/VD). Selon elle, le but n’est toutefois pas d’avoir des statistiques nominatives, mais des chiffres globaux dans le domaine de l’assurance de base. Pour la présidente de la faîtière suisse des hôpitaux H +, cela est nécessaire pour prendre des décisions, notamment dans la discussion sur la valorisation des généralistes.

Appels à la transparence

Dans ce débat, l’appel à la transparence est général. Pour l’heure, les informations manquent et selon la conseillère nationale Rebecca Ruiz (PS/VD), également présidente du Service aux patients de Suisse occidentale, «nous sommes dans un contexte où le silence suscite la méfiance». Les dernières statistiques de la Fédération des médecins suisses (FMH) sur le sujet ont été publiées en 2012 et se basaient sur des données datant de 2009. Dans un communiqué, la faîtière souligne qu’elle a publié ces revenus durant trente ans, mais que l’Office fédéral des assurances sociales lui a interdit de poursuivre l’exercice «parce qu’il n’y avait aucun intérêt prépondérant à publier ces données».

Face aux nouvelles questions, Philippe Morel précise que ses indemnités de député au Grand Conseil et de conseiller municipal à Vandœuvres viennent s’ajouter à son revenu. Des déductions? «Ma vie est simple, ce sont des broutilles et je n’ai aucune dette. Je tiens à disposition de qui le veut tous ces documents.» Quant à son salaire horaire, il confirme travailler beaucoup, y compris le week-end. «Si quelques médecins gagnent plus de 1 million de francs en Suisse grâce à la LAMal, c’est inadmissible. Mais nous menons ici un faux débat qui nous détourne des vraies questions liées aux coûts de la santé. C’est de la diversion initiée par certains politiques, alors que nous avons besoin de réformes, en particulier à Genève, avec davantage de partenariats privés publics.»

Collaboration: Olivier Wurlod (TDG)