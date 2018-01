L'ardoise s'alourdit pour les assureurs

La tempête Eleanor/Burglind qui s'est abattue mercredi sur la Suisse coûtera 20 à 25 millions de francs aux assureurs privés, ont-ils annoncé vendredi. Pour les établissements cantonaux, l'ardoise continue de s'alourdir et devrait osciller entre 60 et 90 millions.

Pour les assureurs privés, il s'agit d'un événement de gravité moyenne, a indiqué l'Association suisse d'assurances (ASA). Les dommages sont nettement moins élevés que lors du passage de la tempête Lothar en 1999 (170 millions de francs), mais beaucoup plus qu'après la tempête Joachim en 1995 (7 millions).

Le nombre des sinistres dépasse largement la barre des 10'000 dans toute la Suisse. Le bilan provisoire comprend des dommages aux bâtiments, à l?inventaire du ménage, à l?inventaire professionnel ainsi que des pertes de revenus résultant d?interruptions d'exploitation.

Les assureurs privés couvrent les bâtiments dans les cantons de Genève, Uri, Schwyz, Tessin, Appenzell Rhodes-Intérieures, Valais et Obwald. Ils assurent l'inventaire du ménage et l'inventaire professionnel dans tous les cantons à l'exception de Vaud et Nidwald.

Facture alourdie

Ces estimations ne tiennent pas compte des dommages à la charge des assurances immobilières cantonales ni des dommages aux infrastructures. Jeudi, le total à la charge des établissements cantonaux était évalué à plus de 50 millions. Vendredi, les nouvelles estimations atteignaient 60 à 90 millions, sur la base des données de 18 assurances cantonales.

Dans le seul canton de Berne, l'un des plus touchés par la tempête avec Lucerne, les vents ont occasionné des dégâts estimés à 15 millions de francs, selon l'Assurance immobilière Berne (AIB). Le nombre de sinistres atteignait 7600 vendredi après-midi, mais au rythme où arrivent encore de nouvelles annonces, il devrait dépasser les 10'000 et le montant devraient encore augmenter.

Dans le canton de Lucerne, l'établissement d'assurance a reçu 3000 annonces de sinistres, dont certains de peu d'importance, mais il s'attend à un total de 3500, pour une somme de dégâts de 10 millions de francs environ.

Les forêts aussi touchées

La tempête n'a pas épargné la forêt: ses propriétaires et les forestiers devront procéder à des travaux d'évacuation et de remise en état. Une vue d'ensemble des dégâts n'est cependant pas encore disponible, car les conditions météorologiques rendent les observations difficiles, a indiqué l'Association des propriétaires forestiers ForêtSuisse.

D'après les premières données, il n'y a que des cas isolés d'arbres massifs déracinés. Ces dommages sont bien loin des dévastations qu'avait provoquées l'ouragan Lothar en 1999.

Lors de dégâts épars, l'évacuation des bois est relativement compliquée et coûteuse. De nombreux propriétaires de forêts, déjà dans une situation économique difficile, auront de la peine à réaliser ces travaux. Selon FôretSuisse, la Confédération, les cantons et les communes devront apporter leurs contributions. (ats/nxp)