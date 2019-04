L'ail des ours vendu par Aligro contaminé

L'OSAV annonce mardi que, comme un danger pour la santé ne peut pas être exclu, Aligro a immédiatement retiré l'ail d'ours des rayons et ordonné son rappel.

«Le grossiste Aligro a informé l'autorité cantonale d'exécution du canton de Vaud et l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) que de l'ail des ours, classe 1, a été contaminé par des parties d'Arum maculatum», précise l'OSAV dans un communiqué.

Il s'agit du produit nommé ail des ours, classe 1, 500 g, en provenance d'Autriche, ayant pour code EAN : 7610794244400. Son fournisseur est Fruchtexpress Grabher GmbH & CoKG, 6820 Frastanz.

En cas de suspicion d'empoisonnement suite à la consommation de ce produit, l'OSAV recommande de prendre contact avec Tox Info. (ats/nxp)