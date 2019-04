L'aide au développement réorientée?

Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis souhaite réorienter l'aide au développement et utiliser l'argent pour servir davantage les intérêts de la Suisse, selon la «NZZ am Sonntag».

Le Tessinois prévoit d'allouer quelque 11,4 milliards de francs à la coopération suisse au développement pour 2021 à 2024. Les fonds devraient toutefois être dépensés de manière plus ciblée et plus efficace, selon l'ébauche du nouveau message sur la coopération internationale que M. Cassis devrait présenter prochainement.

Ainsi l'aide serait principalement destinée à promouvoir la croissance économique, à lutter contre le changement climatique et à réduire la migration irrégulière. La démocratie et la consolidation de la paix ne sont mentionnées qu'en quatrième position. Et la réduction de la pauvreté n'est plus mentionnée comme un objectif explicite.

Le texte mentionne aussi l'intention d'inclure à l'avenir systématiquement les questions de politique migratoire dans la conclusion d'accords de coopération. Avec cette proposition, la Suisse consacrerait à l'avenir environ 0,45% de sa production économique à l'aide au développement, soit moins que l'objectif déclaré de 0,5%.