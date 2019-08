L’agresseur de Francfort aurait montré de signes de paranoïa

Qu’est-ce qui pousse un homme à jeter une femme et son fils sous un train? Les enquêteurs allemands et suisses tentent d’en savoir plus sur ce geste dramatique qui a conduit lundi à la mort d’un enfant de 8 ans à la gare de Francfort, en Allemagne. Accusé de meurtre et tentatives de meurtre, H.A., un père de famille érythréen résidant dans le canton de Zurich, se trouve en détention préventive. Le «Tages-Anzeiger» révèle vendredi des éléments de son dossier psychiatrique.

Selon le quotidien zurichois, son médecin généraliste l’avait redirigé vers un psychiatre il y a plusieurs mois déjà. Le généraliste avait décelé chez son patient des signes de troubles paranoïaques. Employé par la compagnie de transports publics zurichois (VBZ), ce dernier affirmait que des passagers de train et des collègues de travail pouvaient lire dans ses pensées. Il croyait aussi que des personnes voulaient le manipuler et briser sa vie. L'auteur présumé se sentait contrôlé par le rayonnement des téléphones portables et par les ondes électromagnétiques. Selon un confident de la famille interrogé par le journal, H.A. aurait par ailleurs raconté à un parent qu’il se sentait poursuivi et qu’il pensait ne plus pouvoir vivre en Suisse.

Âgé de 40 ans, marié et père de trois enfants, âgés de 1 à 4 ans, l’agresseur présumé est arrivé en Suisse en 2006 et a obtenu l’asile deux ans plus tard. En 2011, il s’est vu délivrer un permis C. Il passait pour un exemple d’intégration. «J’apprécie que chacun, ici, reçoive de l’aide, peu importe qu’il soit riche ou pauvre», déclarait-il dans un portrait de lui paru dans une publication d’une organisation d’entraide. Après avoir travaillé dans une serrurerie, puis s’être retrouvé au chômage, il a trouvé en 2017, grâce à l’aide d’une coach en intégration professionnelle – qui le décrivait comme une personne motivée et timide – un poste dans un atelier des VBZ. Son travail a convaincu et il s’est vu offrir un contrat fixe au printemps de 2018, raconte le «Tages-Anzeiger». Selon une connaissance érythréenne de H.A., qui s’est confiée au magazine allemand «Focus», l'agresseur présumé aurait commencé à changer de comportement l’été dernier. «Quand nous nous asseyions quelque part, il se tournait soudainement et disait: Qui parle de moi?» rapporte-t-il.

Mardi, la police cantonale zurichoise a indiqué que le suspect a dû arrêter de travailler en janvier 2019 en raison de problèmes psychiatriques. Elle informait par ailleurs que l’homme était recherché en Suisse pour violences conjugales. Jeudi de la semaine dernière, elle avait dû intervenir à son domicile: sa femme, ses trois enfants et une voisine, qu’il avait auparavant menacée avec un couteau, étaient retrouvés enfermés dans l’appartement. H.A. avait pris la fuite avant arrivée de la police