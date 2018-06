L'affaire CarPostal a eu raison de Susanne Ruoff

Susanne Ruoff a démissionné de son poste de directrice de La Poste vendredi avec effet immédiat, a annoncé dimanche soir une agence de communication mandatée par Mme Ruoff. Cette dernière assume la responsabilité globale des irrégularités chez CarPostal.

Après avoir examiné les rapports d'enquête, Mme Ruoff a dû constater qu'il y avait eu des indications que la façon dont CarPostal avait procédé à des inscriptions comptables était illégale au cours de la période sous enquête entre 2007 et 2015, peut-on lire dans le communiqué.

Responsabilité globale assumée

Ce dernier relève que Mme Ruoff «tient à préciser qu'elle ne savait rien des inscriptions fictives qui avaient été faites pendant de nombreuses années». Cependant, en tant que directrice et après discussion avec le conseil d'administration, elle «veut assumer la responsabilité globale».

«Je voudrais m'excuser personnellement pour les incidents et les troubles à CarPostal», déclare-t-elle, citée dans le communiqué. Elle espère que son départ permettra à la Poste de «poursuivre sans encombre les transformations nécessaires».

De son côté, la Poste indique avoir pris acte de la démission de Mme Ruoff. Le géant jaune précise que «l'enquête est achevée et les rapports sont disponibles». Et d'ajouter que «le Conseil d'administration a pris ses décisions». Ce dernier les communiquera lundi et mettra également les rapports à disposition du public.

Indemnités trop élevées

Dans le cadre d'une révision, l'Office fédéral des transports a découvert l'an dernier que CarPostal avait réalisé des bénéfices dans un domaine subventionné. Il a mis au jour des transferts illégaux, entre 2007 et 2015, de coûts et de produits du transport régional indemnisé vers d'autres secteurs.

La filiale de La Poste s'est vu allouer des indemnités trop élevées, pour un total 78,3 millions de francs. L'entreprise assure qu'elle remboursera à la Confédération et aux cantons l'intégralité de ce montant.

Une enseignante devenue numéro un

Susanne Ruoff quitte la direction de La Poste de manière aussi abrupte que sa nomination avait surpris. Étrangère au sérail, cette Zurichoise de 60 ans domiciliée en Valais a commencé sa carrière dans l'enseignement au primaire avant d'opter pour l'économie privée.

C'est notamment pour ses compétences dans le numérique que Susanne Ruoff avait été choisie en novembre 2011 pour succéder à Jürg Bucher, arrivé à l'âge de la retraite, en septembre 2012. Elle devenait la première femme à la tête des plus de 60'000 employés du géant jaune. A elle de faire entrer La Poste dans l'ère numérique.

Les autres grands défis qu'aura affrontés Susanne Ruoff durant ces un peu plus de cinq ans et demi à la direction de l'ex-régie fédérale sont ceux de la fermeture des offices postaux et de la réduction de personnel. Sans compter les critiques liées à son revenu. Avec quelque 950'000 francs par an en 2016, elle figure juste derrière son homologue des CFF Andreas Meyer au classement des rétributions des patrons d'entreprises liées à la Confédération. Dans une interview accordée il y a deux ans à feu le magazine Bilan, elle déclarait être prête à accepter le salaire d'un conseiller fédéral, soit deux fois moins.

Du professorat aux télécoms

Après sept ans d'enseignement, Susanne Ruoff a entrepris une formation pour obtenir un Executive Master of Business Administration (MBA) en télécommunications à l'Université de Fribourg. Elle a également étudié à l'INSEAD à Fontainebleau, près de Paris.

Susanne Ruoff a ensuite travaillé durant 20 ans dans le secteur marketing, vente et services chez IBM Suisse, où elle est devenue membre de la direction. Avant de passer à La Poste, elle a dirigé British Telecom Suisse durant près de trois ans.

Mariée à un vigneron et mère de deux enfants adultes, Mme Ruoff a toujours encouragé, comme directrice de La Poste, le travail des femmes, le temps partiel et les modèles de partage du travail. Elle n'est en revanche pas favorable à des quotas imposés par l'Etat.

(ats/nxp)