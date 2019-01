L'UNIGE ne formera pas d'imams en 2019

Il faudrait une dizaine de participants alors que seuls trois ou quatre sont inscrits, a indiqué vendredi Marco Cattaneo, porte-parole de l'Université de Genève (UNIGE). Il confirmait une information de la télévision locale Léman Bleu.

Mais l'évaluation de cette nouvelle formation qui a débuté en septembre 2017 est positive, relève Marco Cattaneo. Ces cours qui répondent à un véritable besoin ont suscité un intérêt au-delà de Genève. Des discussions sont en cours pour proposer une formation dans une perspective régionale, a ajouté le porte-parole.

A renforcer

Selon le rapport d'évaluation final sur ce projet-pilote, six étudiants représentant les communautés musulmanes albanophones, arabophones, turcophones et bosniaques ont participé au premier module qui mise sur le français et le décodage socio-culturel. Deux d'entre eux l'ont réussi. Ce taux faible démontre la nécessité de renforcer les compétences linguistiques des imams, relève le rapport.

Le deuxième module, qui comprend des cours de culture et société suisses, a été suivi par huit étudiants représentant toutes les communautés sunnites de Genève ainsi que deux autres courants, soit les chiites et les ahmadis. Au final, six étudiants ont validé le certificat de formation continue (CAS) en rédigeant un mémoire qui répond aux exigences académiques.

Objectif intégration

Le rapport précise que les étudiants ont pu nouer des liens avec différents acteurs de la société civile genevoise. Le choix initial d'une approche scientifique interdisciplinaire se trouve pleinement justifié dans la mesure où elle a permis de «désenclaver» les acteurs clés de la transmission du savoir religieux islamique à l'échelle cantonale, conclut le rapport.

L'objectif de cette formation était d'aider les imams à s'intégrer dans la société. Ce cursus est financé par des fonds fédéraux qui passent par le Bureau de l'intégration des étrangers. L'UNIGE attend aussi que les politiques se positionnent sur cette formation qui a un but d'intégration. (ats/nxp)