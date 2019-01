L'UDC livre son nouveau programme politique

L'UDC veut continuer à se battre pour la liberté et la sécurité des Suisses. Selon son nouveau programme politique dévoilé jeudi à la presse, le parti ne compte guère changer de cheval de bataille durant la législature 2019-2023.

Sans liberté il n'y a pas d'autodétermination, estime l'UDC dans le document qui sera soumis à son assemblée des délégués le 26 janvier. L'Etat a tendance à négliger sa tâche centrale: la sauvegarde des droits de liberté de la population et la protection des habitants contre le crime et les criminels.

Se qualifiant de «seule garante de la liberté et de la sécurité», l'UDC veut défendre la démocratie directe mais aussi sauvegarder une Suisse indépendante et neutre. Le bradage de la souveraineté suisse par les élites politiques doit être stoppé, dit le parti.

1 milliard à l'AVS

La formation continuera à se battre pour empêcher le «rattachement sournois» du pays à des structures internationales comme l'UE. Pas question donc de verser des milliards de francs au fonds de cohésion de l'UE sans contrepartie équitable. L'UDC compte aussi tailler un milliard de francs par an dans les dépenses publiques pour l'aide au développement au profit de l'AVS.

Le thème de l'immigration n'est pas oublié. Selon l'UDC, l'arrivée en masse et incontrôlée d'étrangers en provenance de l'UE menace les emplois des travailleurs âgés. La décision du peuple de gérer à nouveau de manière autonome l'immigration doit enfin être respectée. Et le parti de renvoyer à son initiative visant à mettre fin à la libre circulation des personnes.

La formation invite au passage à «corriger enfin le chaos qui règne dans la politique d'asile» en dénonçant une criminalité disproportionnée chez les requérants d'asile et une dépendance excessive à l'aide sociale. L'UDC se battra toujours contre les abus afin de garantir les institutions sociales, dit-elle.

Concurrence médiatique

L'UDC défend des médias libres et indépendants dont la concurrence garantit à ses yeux une démocratie vivante et efficace. Elle exige une baisse des redevances de réception radio/TV à 300 francs et une exemption pour les entreprises, et s'opposera à l'extension de l'aide publique à Keystone-ATS ainsi qu'à des portails d'information privés en ligne et à d'autres médias.

Chacun doit pouvoir choisir sa foi. Mais le parti veut suivre d'un oeil critique l'expansion de l'islam et éviter sa reconnaissance officielle. La famille doit enfin rester le pilier principal de la société et l'UDC s'oppose à la polygamie, à l'égalité totale du mariage et des partenariats homosexuels ainsi qu'à l'adoption d'enfants par des couples homosexuels ou des familles dites monoparentales. (ats/nxp)