L'UDC dans la course au siège de Marie Garnier

L'UDC fribourgeoise va tenter de briguer la succession de la ministre verte Marie Garnier à l'élection complémentaire du 4 mars. Le parti cantonal présente comme candidat Ruedi Schläfli, son président depuis 2017 et député au Grand Conseil depuis 2011.

Ruedi Schläfli, agriculteur de 43 ans, «saura avoir une vision pragmatique mais aussi futuriste pour le canton», écrit mercredi l'UDC fribourgeoise dans un dossier de presse. «Ses qualités humaines et professionnelles font de lui une personne parfaitement intégrable dans un collège gouvernemental.»

Les objectifs de M. Schläfli seront d'octroyer aux PME et aux agriculteurs une liberté de fonctionnement maximale avec un développement optimal, poursuit le parti. De même qu'encourager le système de formation dual, soutenir la mise en place d'une politique foncière efficace, préserver l'autonomie communale et cantonale et mettre en œuvre la réforme de l'imposition des entreprises.

Un siège convoité

Les Fribourgeois devront désigner le 4 mars le successeur de la ministre démissionnaire. La cheffe du groupe écologiste au Grand Conseil, Sylvie Bonvin-Sansonnens, est sur les rangs pour défendre le siège. Mais la gauche pourrait partir désunie. La conseillère nationale socialiste Valérie Piller Carrard a déjà fait part de son intérêt.

A droite, outre Ruedi Schläfli pour l'UDC, le PLR compte lancer le député au Grand Conseil Didier Castella. Le délai pour le dépôt des listes est le 22 janvier. Le gouvernement fribourgeois est actuellement composé de 3 PDC, 2 PS, 1 PLR et 1 Verte. (ats/nxp)