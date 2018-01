L'UDC bernoise soutient l'initiative «No Billag»

Alors que le comité de la section cantonale était partagé, les délégués se sont exprimés par 205 oui contre 87 non et 16 abstentions en faveur du texte, lundi soir à Lyss (BE).

Une des plus grandes sections cantonales de l'UDC suisse rejoint ainsi celles de Vaud et Zurich qui soutiennent déjà l'initiative lancée par les jeunes PLR et UDC. Le parti national se prononcera pour sa part à la fin janvier.

Le week-end dernier, le PLR, dont certains membres, les jeunes en particulier, sont aussi à l'origine de l'initiative, s'est quant à lui prononcé contre le texte en votation le 4 mars. Ses délégués l'ont rejeté assez nettement, à plus de deux contre un. (ats/nxp)