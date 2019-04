L'Hôpital neuchâtelois retrouve l'équilibre

Les comptes 2018 bouclent presque à l'équilibre avec un déficit de 219'000 francs alors que le budget prévoyait un excédent des charges de 5,5 millions. «On est satisfait de présenter des comptes à l'équilibre malgré un contexte politique complexe», a déclaré la présidente du conseil d'administration de l'HNE Pauline de Vos Bolay en présentant les comptes 2018.

Le dossier hospitalier avait été dans l'incertitude avec l'initiative pour deux sites de soins aigus. «Les comptes pour nous sont équilibrés», a ajouté lundi Pauline de Vos Bolay. La direction et le conseil d'administration ont relevé que l'équilibre financier exigé par l'Etat pour 2021 était atteint plus vite que prévu. «Il faut maintenir le résultat sur la durée», a ajouté la directrice générale ad intérim Muriel Desaulles.

Les mesures de gestion plus rigoureuse ont permis d'améliorer la situation financière de 20,5 millions par rapport à l'exercice 2017. Ce gain d'efficience a permis notamment d'absorber 8 millions de pertes de recettes ambulatoires Tarmed, 2 millions de hausse des charges salariales liées à la CCT Santé 21 et 7,7 millions liés à la réduction du déficit des comptes 2017.

L'établissement a ainsi adapté le dispositif en lits à l'activité et certains postes d'encadrement et de support ont été revus à la baisse. Au total, plus d'une centaine d'équivalents plein temps (EPT) sans contact avec les patients ont été supprimés sur un total de 2000 EPT. Cela s'est traduit par quatre licenciements, le reste relevant de fluctuations naturelles.

Recettes en hausse

L'an dernier, l'HNE a connu une hausse de plus de 10 millions de francs de ses recettes d'activités en lien avec les patients. Cette progression a été particulièrement marquée dans le domaine ambulatoire. L'activité stationnaire est restée stable. La réadaptation a connu une croissance de 7,1%.

Pour la direction de l'établissement public, le résultat des comptes 2018 ne signifie pas que la situation est assainie pour autant. Le budget 2019 prévoit bien un exercice équilibré mais la pression financière restera très forte ces prochaines années.

Nouvelles charges

Le canton a prévu de baisser les prestations d'intérêt général (PIG) de 25 millions de francs d'ici 2026. La prochaine mise en oeuvre du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNE), qui prévoit le maintien de deux sites de soins aigus, aura également un effet financier. Pour l'HNE, l'Etat a sous-estimé les surcoûts d'au moins 3 millions de francs par an.

Le projet de RHNE, adopté en février par le Grand Conseil, devra absorber d'autres charges sur lesquelles le parlement n'a aucune prise: par exemple les charges salariales qui poursuivront leur tendance à la hausse en application des CCT. «Nous voulons rendre les clés de l'institution aussi saines que possible», a affirmé la présidente du conseil d'administration de l'HNE. (ats/nxp)