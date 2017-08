L’EPFL accusée de précariser injustement des employés

Tout auréolée de son prestige mondial, l’EPFL précariserait-elle injustement nombre de ses employés? C’est ce que pense l’Association du personnel de la Confédération (APC). Le plus important syndicat de la fonction publique fédérale se bat depuis des années contre un usage, abusif selon elle, de contrats à durée déterminée pour des postes de travail pourtant pérennes au sein de l’Ecole polytechnique.

«Dans ce milieu, il est tout à fait admis que les chercheurs, professeurs ou post-doctorants ne soient engagés que pour quelques années, favorisant leur mobilité internationale, et nous ne le contestons pas, explique le secrétaire de l’APC Luc Python, qui suit de près le cas de l’EPFL. Mais de nombreux collaborateurs administratifs ou techniques sont aussi embauchés via des CDD, généralement d’une ou deux années, sans que cela soit justifié.» Comptable, secrétaire, informaticien, bibliothécaire, galvanoplaste, etc.: le syndicat a dans ses tiroirs de multiples témoignages d’employés enchaînant plusieurs contrats, parfois pendant cinq ans, avant de se voir offrir le Graal – un CDI – ou de devoir simplement laisser la place à une nouvelle recrue. «Etre au bénéfice d’un CDD est un handicap dans la vie privée, sitôt que l’on cherche à obtenir un crédit bancaire ou louer un appartement par exemple», rappelle Luc Python.

Un employé des services centraux que nous avons contacté déplore pour sa part que ce recours fréquent aux CDD rende impossible pour sa division d’embaucher du personnel expérimenté. «Cela favorise aussi l’engagement de frontaliers, qui sont moins réticents à signer un contrat de travail à durée déterminée. La pratique est plus courante en France», observe une autre collaboratrice.

400 personnes concernées

Trop d’engagements temporaires, donc. Qu’en est-il réellement? L’EPFL a fourni à 24 heures un tableau qui montre, en gros, qu’un employé sur quatre affecté aux services administratifs ou techniques est au bénéfice d’un CDD. Ce qui représente plus de 400 personnes. Cette proportion serait même en hausse par rapport aux dernières données disponibles, remontant à 2012 et publiées à l’époque dans la gazette du syndicat.

Subtilité qui a toute son importance, un peu plus de la moitié de ces travailleurs précaires ne sont pas payés sur le budget ordinaire de l’EPFL, mais sur des fonds de tiers. Soit de l’argent versé par d’autres organismes telle la Commission européenne ou des entreprises privées, subventionnant des activités de recherches par exemple. Cette manne paie alors les équipements et les salaires nécessaires au projet pour une durée le plus souvent limitée dans le temps. «Et l’EPFL accorde actuellement un CDI à près d’un tiers des collaborateurs financés par un fonds de tiers – bien que cela ne soit pas imposé par le cadre légal – notamment dans l’intérêt des collaborateurs concernés», souligne la porte-parole Florence Renggli. Pour le syndicat, cela reste toutefois insuffisant: «Quand un projet s’arrête, un autre le remplace. Le personnel technique ou administratif peut toujours être recasé ailleurs», estime Luc Python.

Quid surtout des quelque 200 employés non scientifiques engagés par CDD et payés, eux, par le budget de l’institution? «L’EPFL opère avec une grande agilité, saisissant des opportunités et développant des initiatives qui évoluent ou sont limitées dans le temps, justifie Florence Renggli. Pour pouvoir agir avec la flexibilité nécessaire, des collaborateurs administratifs et techniques peuvent être engagés en CDD. Si la collaboration se prolonge, un CDI est proposé», assure la porte-parole.

Pas de jurisprudence

Le cadre légal dans lequel s’inscrit cette politique de ressources humaines est assez flou. La loi sur les Ecoles polytechniques fédérales permet à celles-ci d’engager sur leur budget des collaborateurs administratifs ou techniques pour une durée déterminée jusqu’à un maximum de cinq ans. Mais ces salariés sont aussi soumis à la loi sur le personnel de la Confédération, dont l’article 9 fixe cette même limite à trois ans, signale la porte-parole de l’Office fédéral du personnel, Anne Marie de Andrea. Et l’ordonnance d’application prévoit que les CDD «ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner les dispositions relatives à la protection contre le licenciement.» «Aucun cas n’a été porté devant les tribunaux et nous n’avons pas encore de jurisprudence sur la question», regrette le secrétaire syndical. Il y aurait pourtant de joli casus à porter devant les prud’hommes...

En attendant, l’APC n’est pas resté les bras ballants ces dernières années. En 2012, il a suscité une intervention au Conseil national sur ce thème. Avant cela, il avait porté l’affaire devant le Conseil des EPF, basé à Zurich. Résultat, son président Fritz Schiesser s’était fendu d’une lettre aux six institutions membres pour les sensibiliser à «l’importance du respect de la réglementation sur les contrats à durée déterminée». Cela n’aurait pas eu grand effet auprès de l’EPFL. «Notre espoir, reprend Luc Python, c’est que l’arrivée d’une nouvelle équipe de direction en début d’année (ndlr: Martin Vetterli a succédé à Patrick Aebischer à la présidence) change la donne. Mais on ne le constate pas pour l’instant.» Comme pour lui donner raison, trois postes techniques sont actuellement mis au concours sur le site Web de l’EPFL, sous la forme de CDD «renouvelable» ou pouvant déboucher sur un CDI. D’autres offres ne stipulent pas le type de contrat.

Mais l’EPFL laisse entendre que sa politique pourrait évoluer: «Son application continuera à être monitorée de près et sera le sujet d’ajustements, dans le sens de privilégier une collaboration en CDI chaque fois que cela est possible», affirme Florence Renggli. Une rencontre entre les partenaires sociaux et le président du Conseil des EPF aura lieu fin août pour parler des augmentations salariales 2018. Les représentants de l’APC comptent en profiter pour remettre la compresse sur la problématique des engagements temporaires à l’EPFL. (TDG)