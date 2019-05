L'A9 entre Brigue et Viège fermée 4 jours

L'autoroute A9 entre Brigue et Viège-Sud (VS) sera fermée dans les deux sens du lundi 20 mai à 5h au vendredi 24 mai à la même heure, en raison de travaux dans le tunnel de Gamsen. Le trafic sera dévié par la route cantonale.

Les travaux sur les équipements électromécaniques et de sécurité dans le tube Sud du tunnel de Gamsen touchent à leur fin. Afin de réaliser des tests et de basculer le trafic, le tronçon de l'A9 compris entre le giratoire de Bildacker et la jonction Viège-Sud, tunnel de Eyholz compris, seront fermés à la circulation, a indiqué l'Office fédéral des routes (OFROU) jeudi dans un communiqué.

Si les travaux devaient s'achever plus vite, l'A9 serait rouverte un jour plus tôt. Une fois le trafic basculé, le tube Nord sera à son tour fermé à la circulation qui se fera alors en bidirectionnel dans le tube opposé. (ats/nxp)