Jürg Stäubli ne bâtira pas de logements à Aigle

Deux propriétaires, un particulier et une société, Domaine du Chêne SA, projettent, après démolition, de construire 50 appartements en locatifs, assortis d’un parking de 50 places. L’administrateur-président de Domaine du Chêne n’est autre que Jürg Stäubli, brasseur d’affaires connu en Suisse et à l’international, actif dans l’immobilier et la finance. Dans le Chablais, il a aussi acquis de nombreuses parcelles de vignes au fil des ans.

Le nouveau bâtiment de plusieurs étages devrait être situé dans un triangle délimité par l’avenue des Glariers, les ruelles du Nord et de la Croix-Blanche, soit à l’une des entrées principales de la ville d’Aigle. Un atrium et une passerelle, du type de celles très anciennes qui existent à la rue de Jérusalem, sont aussi envisagés. Des oppositions ont été émises à l’issue de l’enquête publique, mais la Municipalité les a levées et a octroyé le permis de construire. «Nous avons eu l’impression que le projet était bien intégré dans son environnement. C’est un projet de qualité et nous en avons besoin à Aigle, où trop de promoteurs mettent peu de soin à la qualité architecturale. C’est dommage», estime le syndic Frédéric Borloz au nom de la Municipalité.

C’était compter sans l’abnégation de trois propriétaires riverains qui combattent le projet. Leurs griefs sont nombreux. Principalement? La statique des constructions, l’habitabilité de certains appartements, l’augmentation du trafic automobile généré par le parking, la pertinence de la passerelle, surtout le respect de certaines distances et l’ordre contigu. Saisie, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a statué en leur faveur. Elle n’a pas eu à examiner tous les points considérés «litigieux» par les recourants. Seule la problématique de l’ordre contigu dans le triangle de construction met le projet par terre. En effet, côté ruelle de la Croix-Blanche, le règlement communal ne permet que des constructions de rez-de-chaussée, de surcroît non habitables.

Jürg Stäubli, actuellement à l’étranger, n’a pas souhaité commenter la décision de justice. Autre propriétaire, Henri Lagnaz, dont les biens situés dans le triangle sont «promis vendus» à Domaine du Chêne, estime «que la Commune n’a pas fait tout juste dans ce dossier». (Tribune de Genève)