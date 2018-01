Jeux d'argent: on se dirige vers une votation

Les trois comités référendaires contre la loi sur les jeux d'argent ont récolté 65'000 signatures, ont annoncé les Jeunes Verts lundi. Le délai pour réunir les 50'000 paraphes nécessaires échoit le 18 janvier.

Si le texte aboutit, les Suisses pourraient se prononcer sur la loi sur les jeux d'argent en juin 2018, une «loi de censure» et «paternaliste» aux yeux des référendaires.

Trois comités s'y opposent: l'un est formé des Jeunes Verts, un autre est un comité parlementaire interpartis et le dernier est constitué des Jeunes PLR, UDC et Vert'libéraux. Comme celui-ci bénéficie d'un soutien financier de la part d'entreprises de jeux ou de paris en ligne, les Jeunes Verts font bande à part au nom de la transparence et de l'indépendance.

Les trois combattent la nouvelle loi sur les jeux d'argent adoptée par le Parlement en septembre. Celle-ci veut notamment interdire l'accès aux sites étrangers à partir de la Suisse. Si certains de leurs arguments divergent, les trois comités se battent pour la liberté d'Internet.

Les Jeunes Verts se heurtent en outre aux mesures de prévention insuffisantes à leurs yeux. Ils estiment que «les milliers de personnes dépendantes au jeu» nécessitent davantage de mesures de prévention et de conseil. (ats/nxp)