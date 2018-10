Jeune fille disparue: «Nous sommes conscients des dangers»

La police cantonale vaudoise lance un avis de disparition après qu’une jeune fille de 13 ans prénommée Romy a quitté, le mardi 16 octobre à 13 h 15, l’Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents (UHPA) du CHUV, où elle était placée à des fins d’assistance médicale. Cette dernière mesure 1,65 m et est de corpulence moyenne. Elle a les cheveux bouclés et courts et porte des lunettes dorées. Au moment de sa disparition, Romy était vêtue tout de noir, notamment d’un sweat noir avec des motifs roses. Toute personne l’ayant vue ou possédant des renseignements est priée de prendre contact avec la police municipale de Lausanne au 021 315 15 15 ou de se rendre au poste le plus proche.

Au vu des éléments qu’elle possède, la police indique que Romy pourrait se trouver «dans la région lausannoise», c’est d’ailleurs là que sont concentrées les recherches. Avec quel dispositif? «Nous avons essentiellement mené des enquêtes auprès de ses connaissances car ce sont des points de chute potentiels, explique Sylvain Jacot-Descombes, répondant presse à la police de Lausanne. Les images de vidéosurveillance des transports publics ont également été analysées. Chaque cas de disparition est différent et les moyens sont adaptés en fonction. Vu la configuration de celui-ci nous n’avons pas engagé de chiens, ni organisé de battue par exemple.»

L’unité où est hospitalisée Romy œuvre pour les adolescents de 13 à 18 ans. «Ces jeunes présentent des symptômes psychiatriques assez graves. Ils sont encadrés individuellement par une équipe de médecins, de soignants et de psychologues qui évaluent leur situation en continu pour que le traitement soit le plus court possible», signifie la professeure Kerstin von Plessen, cheffe du service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au CHUV.

«Nous avons essentiellement mené des enquêtes auprès de ses connaissances car ce sont des points de chute potentiels»

La structure compte dix lits et est considérée comme «fermable». «C’est-à-dire qu’elle n’est pas fermée mais qu’elle peut l’être si nous évaluons qu’il y a un risque de fugue parmi les jeunes. Nous souhaitons les former à l’autonomie c’est pourquoi il faut trouver un équilibre entre liberté et sécurité. Ça reste une unité de soins, pas une prison», souligne la spécialiste. Secret médical oblige, elle ne fait par contre aucun commentaire sur le cas de Romy.

Lorsque l’UHPA constate l’absence d’un adolescent, les responsables avertissent immédiatement la police et les parents. «Nous sommes tout à fait conscients des dangers et nous n’hésitons jamais à donner l’alerte. Mais nous prenons aussi toutes les mesures pour que ça n’arrive pas. Un jeune qui présente un risque de fugue sera par exemple accompagné à chaque fois qu’il sort fumer», illustre Kerstin Von Plessen. (TDG)