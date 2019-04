«Je suis tout sauf écarté: je présenterai les week-ends»

La réorganisation annoncée ce mercredi matin à la présentation des journaux télévisés de la RTS a surpris tout le monde, y compris à l’interne. Explications du principal concerné, Darius Rochebin, qui donne les clés du 19:30 à son collègue Philippe Revaz pour les éditions du lundi au jeudi.

Quelle est votre lecture de cette réorganisation du 19:30?

Je suis très content du changement: j’aurai un peu fromage et dessert. Je vais pouvoir poursuivre mes deux exercices: la présentation 3 jours sur 4 et l’interview – que l’on utilise beaucoup, à la fois pour le journal et pour mon émission «Pardonnez-moi» – avec des moyens nouveaux. Jusqu’à présent, je devais jongler pendant la semaine – cela devenait difficile. Là ça me donnera une latitude que je n’avais pas avant. J’aurai la possibilité d’aller réaliser des interviews durant le début de semaine, en Suisse ou à l’étranger. Pour les grandes interviews à l’étranger – du genre Juncker, Macron, Poutine – c’est vraiment un plus, sachant que c’est impossible d’attirer des personnalités de ce niveau en studio.

La demande est venue de vous?

Nous avons simplement tout mis sur la table dans le cadre d’une nouvelle formule, qui est liée l’inauguration d’un nouveau studio. Nous avons pris en compte tous les paramètres pour étudier comment nous pouvions nous répartir la présentation des journaux de la semaine.

Lâcher le poste de présentateur dit vedette, 4 jours sur 7, c’était le prix à payer pour ce nouveau projet?

J’ai connu tous le régimes, notamment avec Romaine Jean ou Esther Mamarbachi, à raison d’une semaine l’un, une semaine l’autre. Ou cinq jours l’un, deux jours l’autre. Celui-ci n’est qu’un autre système d’alternance, qui me satisfait beaucoup.

Vous le préférez à l’actuel?

Aujourd’hui, je suis effectivement de cet avis. Car cela permet de réaliser des interviews non seulement à l’étranger, mais aussi en Suisse.

Vous ne vous êtes jamais caché de battre des records de longévité à la présentation du TJ suisse, durant près de vingt ans. Comprenez-vous que le public – et même vos collègues – soient surpris par cette réduction de voilure?

Oui bien sûr, même si on ne peut pas dire que je lève le pied. C’est certes trois jours au lieu de quatre, mais c’est tout aussi important.

Le dimanche est un jour très fort, qui donne le ton de la semaine: c’est notre jour de la grande interview – pour autant que l’on arrive à avoir la bonne personnalité – et l’un de nos journaux les plus regardés de la semaine.

La RTS annonce tout de même Philippe Revaz comme étant votre successeur: en présentant la majorité des journaux de la semaine, il aura de fait une plus grande visibilité.

C’est vraiment très relatif – chacun en fera son interprétation. En France par exemple, le public connaît autant Laurent Delahousse que son alter ego de la semaine.

Vous conviendrez que l’actualité est quand même plus faible le week-end...

Oui et non. Il y a tous les congrès politiques, et puis c’est souvent le jour des grandes interviews politiques de conseillers fédéraux.

Vous n’avez pas plutôt l’impression que votre direction et/ou rédaction en chef a ressenti une certaine usure?

Non vraiment pas du tout. C’est un tournus différent, qui me plait beaucoup et qui arrange aussi les collègues. Un système qui fonctionne.

Darius Rochebin, vous a-t-on reproché une faute professionnelle qui aurait conduit à ce changement de rythme?

Si on voulait m’écarter, on m’enlèverait de l’antenne! Encore une fois pour moi c’est une très bonne formule.

Peut-on parler d’une évolution?

Oui, dans le sens où cette réorganisation me donnera plus de latitude pour l’interview, car il y aura le «Pardonnez-moi» qui sera plus fort, et l’interview du dimanche soir le sera également. Ce rendez-vous existe aujourd’hui mais nous allons le développer davantage.

Aucun regret de laisser la couronne de la Semaine, vraiment?

C’est une autre couronne, le week-end. Encore une fois les Claire Chazal et Laurent Delahousse sont ou étaient des présentateurs aussi engagés que leurs collègues de la semaine.

Pour répondre à votre question, la présentation des journaux télévisés est un combat de chaque jour. Je dis toujours que ça peut s’arrêter dans dix ans comme demain matin!

Cette réorganisation pourrait laisser supposer que vous réfléchissez parallèlement à une reconversion professionnelle...

Non, ce sera une aventure assez longue; une nouvelle formule assez complète avec de nouveaux studios, de nouvelles scénographiques… on ne part pas pour du court terme.

