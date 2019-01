«Interrogez l'ambassadeur américain sur mon anglais»

Le Vaudois avait récemment avoué ne pas maîtriser parfaitement l'anglais. Keystone-ATS a voulu faire le point sur cette question avec Guy Parmelin à Davos. Le conseiller fédéral a tiré un bilan de son premier Forum économique mondial en tant que ministre de l'économie. Positif.

The first #SwissHouse at #WEF19 was a full success!

As the temperatures were very low, we did our best to heat the forum up! ???? pic.twitter.com/yUf70mSPtN