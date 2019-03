Infractions sexuelles: toujours plus de mineurs

Les jeunes mineurs sont de plus en plus nombreux à être accusés d'infractions sexuelles. En 2009, ils étaient 455 à avoir été dénoncés; en 2018, ils étaient 727, rapportent «Le Matin Dimanche» et le «Tages-Anzeiger» se basant sur les dernières statistiques criminelles. Et près de la moitié avait moins de 15 ans. La plupart des infractions concernent la possession et la diffusion de pornographie illégale.

Mais 53 d'entre eux ont été accusés de viol et 167 d'actes sexuels sur des enfants. Les experts interrogés par «Le Matin Dimanche» mettent notamment en cause la pornographie - facile d'accès sur internet - et l'image erronée de la sexualité qu'elle transmet. Si les mineurs peuvent être condamnés à 4 ans de réclusion, les enfants de moins de 10 ans ne peuvent pas être punis pénalement.