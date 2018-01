Immigration: la nouvelle initiative de l'UDC lancée

L'UDC peut débuter la collecte des signatures pour son initiative «Pour une immigration modérée». Celle-ci vise à mettre fin à la libre circulation des personnes avec l'UE. La Chancellerie fédérale a examiné le texte, publié mardi dans la Feuille fédérale.

L'initiative (dite «de limitation») stipule que la Suisse règle de manière autonome son immigration. Si elle était acceptée par le peuple, le Conseil fédéral aurait un an pour négocier la fin de la libre circulation avec Bruxelles. Au cas où aucune solution ne serait trouvée, il faudrait dénoncer dans le mois qui suit les accords bilatéraux I, dont fait partie l'accord de libre circulation.

Volonté commune

Ce texte est le fruit d'une volonté commune de l'UDC et de l'Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN). Pour la droite dure, la loi d'application de la première initiative contre l'immigration de masse, acceptée le 9 février 2014, ne répond pas fidèlement à la volonté du peuple. Avec cette deuxième initiative, le Conseil fédéral n'aurait plus aucun moyen d'esquiver une mise en oeuvre stricte.

L'UDC présentera son initiative mardi après-midi lors d'une conférence de presse. La récolte des signatures se termine le 16 juillet 2019. (ats/nxp)