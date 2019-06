Ils tombent sur un ours en pleine randonnée

Des promeneurs ont filmé samedi matin un ours dans la région de Riederalp (VS). Des démarches sont actuellement en cours pour identifier l'animal.

L'ours a été aperçu et filmé dans la région de Moosfluh, sur la Riederalp, indique samedi le canton du Valais dans un communiqué. Les promeneurs ont informé le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF), qui a visionné les images et a formellement identifié le lieu et l'espèce.

L'ours se trouve actuellement dans le périmètre du District franc fédéral (forêt d'Aletsch). Le SCPF a dépêché le garde-chasse et un biologiste sur place pour trouver des indices afin de prélever des échantillons pouvant servir aux analyses ADN. Celles-ci confirmeront s'il s'agit du même individu observé l'an dernier dans la région du Sanetsch.

La population est invitée à communiquer toutes les observations, traces, ou autres indices de présence de cet animal. (ats/nxp)