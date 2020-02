«Il va tomber 50 centimètres de neige en montagne»

«Ce n’est pas juste une petite crachée», promet Frédéric Glassey de Meteonews. Il va tomber une belle petite couche de neige dans les jours qui viennent. Mieux : avec les températures glaciales qui sont également annoncées sur la Suisse, elle devrait bien s’accumuler. «En théorie, on attend plus de 50 centimètres dans les Alpes, au-dessus de 1500 mètres d’altitude», précise le météorologue. Le Jura, et même les stations des Préalpes peuvent également espérer leur lot d’or blanc, puisqu’il devrait tomber «entre 20 et 30 centimètres de neige au-delà de 1000 mètres d’altitude, durant le premier épisode de cette perturbation qui va nous occuper entre mardi midi et jeudi soir».

Il sera peut-être même possible de regarder la neige tomber en plaine mercredi, où l’on doit s’attendre à un temps «typique des giboulées de mars, avec des flocons qui pourraient blanchir les sols, des coups de tonnerre et du grésil». Mais là, la neige ne va pas rester «parce que les sols sont chauds, après cet hiver très doux», note Frédéric Glassey.

Giboulées mercredi

Techniquement, ce changement radical de régime météo s’explique par un effondrement de l’anticyclone, qui va laisser la place à une série de dépressions dès mardi midi. Le ciel va se couvrir par le Jura, et la dépression va gagner le pays durant l’après-midi. Elle sera suivie de giboulées jusqu’en plaine mercredi.

Évidemment, cela semble difficile à croire avec la météo de fin avril ressentie ce lundi de fin février, où l’on a relevé des températures de 19 degrés à Genève et de 16 degrés à Lausanne. Cette douceur printanière va pourtant céder la place à un air glacial, notamment en montagne. «En plaine, le thermomètre restera entre 0 et 3 degrés, ce qui n’est pas très froid dans l’absolu, mais qui représente une différence considérable par rapport aux 12 degrés mesurés ce lundi, détaille Frédéric Glassey. En montagne, ce sera plus significatif, avec des températures à 1500 mètres qui vont descendre jusqu’à -7 -8 mercredi, alors qu’il y fait actuellement 10 degrés».

Si la situation météo évolue, nous n’assistons pas pour autant à un changement durable. L’hiver n’arrive pas mercredi. «Et nous ne sommes pas embarqués pour deux semaines de froid. Il s’agit plutôt un épisode hivernal, le retour de l’hiver visuel. Cet épisode va durer à peu près deux jours, avec un petit pic de redoux prévu pour ce week-end, notamment samedi, avant de revenir peut-être au froid la semaine prochaine, mais, à ce stade, la tendance n’est pas encore fiable», précise Frédéric Glassey.

Qu’importe la tendance : pour les skieurs en vacances, comme pour ceux qui songent à retourner en station ce week-end, ces 50 centimètres annoncés suffiront largement à leur bonheur.