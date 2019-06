Il braque une banque à vélo

Un homme a attaqué une succursale UBS vendredi après-midi à Zollikofen (BE). Il a menacé un employé et exigé du liquide. Il s'est ensuite échappé à vélo avec son butin dont on ignore le montant.

Le parquet régional et la police cantonale bernoise ont annoncé samedi que le fugitif n'avait pas encore été arrêté. Une enquête a été ouverte.

Zollikofen / Zeugenaufruf: Raubüberfall auf Bankfiliale verübthttps://t.co/CVS1BKYHaI — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) June 8, 2019

(ats/nxp)