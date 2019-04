Il attribue des contrats à Swisscom, qui lui avait payé… deux montgolfières

Polycom, un réseau à plus d'un milliard

750 mâts émetteurs, 55'000 radios – Polycom est le premier réseau radio unifié pour la police, les pompiers, les gardes-frontières, les services médicaux, la Protection civile et l’armée, conçu pour un usage quotidien, mais aussi pour les situations de crise comme lors de pannes de courant locales ou nationales. L’exploitation a été lancée en 2000 et a coûté jusqu’à présent plus d’un milliard de francs à la Confédération et aux cantons, qui partagent la moitié des coûts chacun. L’Administration fédérale des douanes finance et exploite une grande partie de ce réseau, puisqu’elle est responsable d’un corridor de 30 kilomètres de large le long des frontières nationales. L’Office fédéral de la protection de la population est responsable de la surveillance générale.



Polycom est basé sur la technologie Tetrapol, du conglomérat aéronautique Airbus Group. Sur le plan politique, le réseau est controversé, surtout parce que les coûts ont fortement augmenté. Les parlementaires critiquent le fait que l’on soit à la merci d’Airbus. De plus, la mise à jour du réseau nécessaire aujourd’hui et son exploitation jusqu’en 2030 coûteraient 500 millions de francs additionnels à la Confédération. Sans compter la part à charge des cantons. La commande controversée d’Axpo/Swisscom n’est qu’une toute petite partie de ce gigantesque gâteau. Le Contrôle fédéral des finances a rendu un rapport sur ce grand projet en mai 2017 – et critiquait ce chiffre comme n’étant «ni transparent, ni solide».