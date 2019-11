«Il a mis le contact alors qu’il était en train de bricoler sa pompe à essence»

«Tout comme la gendarmerie, nous avons eu énormément de peine à comprendre ce qui s’était passé, et s’il restait du monde dans la bâtisse: la barrière de la langue n’a pas aidé.» Premier arrivé sur site lundi vers 15h40, quelques minutes après avoir été alerté de la présence d’un véhicule en feu à la sortie ouest du village d’Autigny (800 âmes, entre Romont et Fribourg), le commandant du corps de sapeurs-pompiers intercommunal Sarine Ouest, Florian Felder, a constaté que les flammes s’étaient entre temps propagées à une deuxième voiture.

«Les deux blessés se trouvaient sur le trottoir, debout. L’homme de 35 ans avait une bonne partie de la peau d’un bras qui pendait, avec des plaies plus profondes que la femme de 32 ans», témoigne l’intervenant fribourgeois. Et de préciser que les véhicules -une Mercedes sans plaque d’immatriculation et une Alfa Romeo- étaient garés devant les deux garages de ce locatif de trois appartements. «Les voitures appartiennent aux blessés, qui sont un couple de nationalité portugaise», indique Caroline Aebi, porte-parole à la Police cantonale.

Alors qu’une épaisse fumée âcre pénétrait dans la bâtisse, le commandant Felder a donné l’ordre de procéder à des recherches systématiques dans les logements. «J’ai dû faire évacuer une Roumaine avec un enfant en bas âge, que j’avais aperçu derrière une vitre du rez-de-chaussée. Nous avons également constaté la présence d’un chat. Comme l’animal n’a pas voulu obtempérer, nous l’avons enfermé dans un placard et récupéré par la suite.»

Selon les déclarations du grand brûlé – dont le pronostic vital a été engagé –, l’incendie initial se serait déclaré dans la Mercedes alors que le trentenaire était en train de réparer son véhicule. «Monsieur a mis le contact après avoir bricolé sa pompe à essence: il s’était probablement fait asperger de carburant», nous glisse l’homme du feu. L’enquête n’a cependant pas encore permis d’établir dans quelles circonstances la locataire portugaise a été blessée.

Durant les 2h30 de fermeture de la route de Chénens, un bus des transports publics fribourgeois a été momentanément immobilisé dans le pâturage voisin alors qu’il effectuait une manœuvre de demi-tour.