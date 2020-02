Huit réponses à des questions fréquentes

Le nombre de personnes malades du coronavirus en Suisse était vendredi soir de 15. Toutes ces personnes ont été isolées et leur état de santé est bon. Des cas ont été signalés dans neuf cantons: Genève, Vaud, le Tessin, les Grisons, Argovie, Zurich, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Obwald. Ces malades ont été infectés à l’étranger. Au niveau du plan pandémie, on est passé vendredi au niveau 2, c'est-à-dire en état de «situation particulière». Avec une mesure spectaculaire, l’interdiction des manifestations de plus de mille personnes. Toute une série de questions se posent.

Pourquoi interdire les manifs et pas autre chose?

Le conseiller fédéral Alain Berset l’admet volontiers. Il y a dans cette interdiction des manifestations privées ou publiques à partir de mille personnes quelque chose d’arbitraire. Pourquoi pas 900? Ou 2000? «Nous avons voulu montrer par là qu’il s’agit d’interdire les grandes manifestations. Parce que si quelqu’un s’infecte là, on a perdu la chaîne de transmission.»

Les autorités veulent éviter que des personnes se retrouvent dans un espace confiné, sans pouvoir respecter les mesures d’hygiène élémentaires, sachant que le Covid-19 se transmet lors d’une exposition de dix à quinze minutes à moins de deux mètres. Du coup, les stations de ski par exemple ne sont pas concernées. «Avec l’interdiction des grandes manifestations, toutes les infections qui auraient pu se produire pourront être évitées. Nous n’avons pas la garantie que cela stoppe la propagation de la maladie mais ça peut contribuer au moins à la freiner», souligne Alain Berset. Et tout gain de temps est important d’un point de vue scientifique. «Nous ne savons pas tout sur le virus ni comment il se comporte. Il y a encore beaucoup d’incertitudes, relève Daniel Koch, chef de la division des maladies transmissibles à l’Office fédéral de la santé publique. Nous avons là la chance de retarder la propagation et ainsi de mieux comprendre comment le virus se comporte.»

Peut-on encore voyager hors de Suisse?

À l’heure où nous écrivons ces lignes, oui. Mais la Confédération pourrait, selon l’évolution du coronavirus, recommander formellement de ne pas se rendre en Italie ou encore en Allemagne par exemple, deux pays voisins où «malgré tous les efforts, le contrôle de la situation semble échapper aux autorités», selon les mots d’Alain Berset. En Allemagne, le patient zéro de la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie n'a toujours pas été identifié. La première personne qu’il a infectée, un homme de 47 ans, ne peut être interrogée dans son état.

En Italie, alors que le patient zéro n’a toujours pas été découvert, l’agence régionale de la santé à Milan a recouru à des mathématiciens pour définir un algorithme qui calculerait la probabilité que chaque patient ou l’un de ses proches soit le patient zéro. Les chercheurs sont parvenus à isoler la version du nouveau coronavirus, qui selon eux circulait inaperçu depuis des semaines. En France, les recherches se poursuivent dans l’Oise pour trouver la personne qui a contaminé deux hommes de 55 et 60 ans.

Peut-on encore prendre les transports publics?

Là aussi, l’affirmative s’impose. Aux yeux de la Confédération, ce sont des espaces moins confinés que les salles de concert ou les stades. «Nous partons du principe que dans les transports publics, il est plus facile de respecter les mesures d’hygiène recommandées, en n’oubliant pas que ce sont les mesures les plus efficaces», souligne Alain Berset. À savoir se laver les mains correctement plusieurs fois par jour, éternuer ou tousser dans le creux du coude ou dans un mouchoir et rester à la maison en cas de toux et de fièvre.

Dois-je encore aller bosser dans ma grande entreprise?

Désolé, mais la réponse est oui. À nouveau, c’est ici la question de la chaîne de transmission de la maladie. Si un cas de coronavirus apparaît sur votre lieu de travail, il sera plus facile pour les autorités de contrôler la chaîne de diffusion que dans un concert ou une manifestation. Et puis, à votre place de travail, vous pouvez garder une certaine distance avec vos collègues et appliquer les mesures d’hygiène élémentaires.

Les tests de dépistage sont-ils remboursés?

Oui. Les tests de dépistage du coronavirus seront désormais remboursés par les caisses maladie agréées dans votre canton, annonce l’OFSP. Ces tests coûtent entre 250 francs et 1000 francs. Plus de 500 personnes ont déjà été testées en Suisse.

Les enfants sont-ils plus à risque?

Non. au contraire. Selon les données à disposition des médecins, l’impression qui domine est que cette épidémie épargne les enfants. Les pédiatres recommandent ainsi aux parents d’appliquer avec leurs enfants les mêmes règles que celles valables pour le reste de la population. Les mineurs peuvent aller à l’école ou à la crèche. En revanche, en cas de retour d’une zone à risque et de présence de symptômes, en particulier la fièvre et la toux, les quatorze jours suivants, il est conseillé d’isoler son enfant et de contacter le pédiatre par téléphone.

Quelles sont les conséquences sur la Bourse?

Il y a à peine dix jours, les places boursières semblaient encore imperturbables, enchaînant les records à la hausse. Sauf que ce calme n’était qu’apparent au vu de la panique qui s’est répandue sur l’ensemble de la planète boursière depuis lundi. Les principales places européennes (dont la Suisse), américaines et asiatiques ont terminé la semaine sur des reculs historiques dépassant les 10%. Mais si vendredi la chute s’est poursuivie, l’heure est à l’appel au calme. «Nous constatons que les chiffres s’opposent aux craintes d’une crise du crédit ou d’une récession imminente», assure Burkhard Varnholt, directeur des investissements au Credit Suisse AG. Du côté des banques centrales, le message est assez similaire. Christine Lagarde, présidente de la BCE, estimait jeudi que «la situation n’en est pas encore au point de provoquer de choc durable pour l’économie européenne». Même position en Suisse où la BNS confirme analyser de près les effets de l’épidémie sur l’économie. «Mais le cap de notre politique monétaire n’a absolument pas changé», répond une porte-parole.

Et les animaux dans tout cela?

Aujourd'hui, rien ne permet d’affirmer que des animaux sont porteurs ou vecteurs du virus. C’est le message constant des autorités sanitaires. Les mesures normales d’hygiène sont recommandées, comme le lavage des mains après chaque contact. Vendredi à la mi-journée, le gouvernement de Hong Kong a signalé que des échantillons «prélevés dans les cavités nasales et orales» d’un chien ont été testés «faiblement positifs». Sa maîtresse, porteuse du virus, a été hospitalisée auparavant. L’animal ne présentait aucun symptôme et sortirait de quarantaine après des tests négatifs.