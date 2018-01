Huit personnes bloquées dans la grotte de Hölloch

Huit hommes sont bloqués depuis dimanche matin à l'intérieur de la grotte du Hölloch, dans le Muotathal schwytzois. Piégés par une crue, ils se trouvent dans un endroit sûr.

Une colonne de secours est en route.

Le groupe est parti samedi matin pour une excursion de deux jours avec bivouac à l'intérieur de la célèbre grotte schwytzoise sous la conduite d'un spéléologue diplômé. Les huit Suisses alémaniques âgés de 25 à 55 ans n'ont pu en ressortir dimanche à cause d'une montée des eaux, a indiqué la police cantonale dans un communiqué.

Les infortunés, qui ne sont pas blessés, se sont réfugiés en un lieu de bivouac à l'abri des eaux. Quatre membres de Spéléo-Secours Suisse étaient en route dimanche pour les rejoindre et leur porter assistance.

200 kilomètres de galeries

Le bivouac est en effet atteignable par un second chemin, a indiqué à l'ats Franz Auf der Maur, de Spéléo-Secours Suisse. Mais cet itinéraire est exigeant et praticable uniquement par des spéléologues, non par des touristes.

Trois kilomètres séparent les personnes bloquées de la sortie. Elles sont bien équipées et devraient supporter un certain temps les six degrés qu'il fait à l'intérieur de la grotte. Les secouristes vont notamment leur amener des batteries pour leurs lampes frontales.

On ignore quand elles pourront sortir. Le Hölloch, très prisé des amateurs, est un des réseaux de cavités souterraines parmi les plus grands du monde avec plus de 200 kilomètres de galeries.

(E.A.-A./ats/nxp)