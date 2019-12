Huit ans de prison pour actes sexuels sur sa petite-fille de 15 ans

«L’accusé a induit une pression psychologique extraordinaire sur sa petite-fille afin d’en faire son objet, et d’assouvir ses désirs sexuels quand elle serait suffisamment prête et conditionnée. Il lui a lavé le cerveau, si bien qu’elle est tombée réellement amoureuse de lui, trouvant cela normal.»

L’absence de plainte pénale n’a pas dissuadé la Cour de souscrire à la thèse soutenue par la procureure fribourgeoise Yvonne Gendre dans une sordide affaires de moeurs. Celle d’un grand-père né en 1948, Richard*, qui ne conteste pas avoir fait l’éducation sexuelle de sa petite-fille, Audrey*. Cette dernière (19 ans) parle de rapports consentis.

Incarcéré depuis près de dix-huit mois, le septuagénaire écope de 8 ans de prison pour actes d’ordre sexuels sur une enfant, contrainte sexuelle, violation du devoir d’éducation et pornographie. Soit une année de plus que la peine requise par la représentante du Parquet.

Une «emprise extrême»

Dans leur jugement prononcé ce mercredi, les cinq juges du tribunal de la Sarine ont notamment suivi la procureure Gendre sur la nature de la relation. Laquelle aurait été bien davantage de l’ordre d’une «emprise extrême» que d’un amour incestueux. «La petite-fille suivait partout comme un chien celui qu’elle appelait désormais par son prénom et non plus papy», a déclaré le président Benoît Chassot. Avant de qualifier l’accusé de «grand maître dans le domaine de la manipulation» et «fin stratège».

A l’heure de son réquisitoire il y a deux semaines, la magistrate avait souligné le «statut de gourou» de ce conseiller en assurances. Resté membre d’une loge maçonnique dont il a été le président, le grand-père faisait croire à sa petite fille qu'ils partageaient ensemble des «choses profondes» et «hautes», telles que l’astrologie ou les livres anciens.

Richard a pour sa part tenté de reporter la faute sur Audrey (qui n’a pas assisté au procès), jurant que c’est parce que la jeune femme aurait eu des gestes déplacés -et ce malgré de prétendus refus répétés- qu’il aurait «craqué».

Son avocate, Me Natalia Dimitriev, demandait l’acquittement au bénéfice du doute.

Plan à trois proposé avec le frère du grand-père

L’affaire avait éclaté l’an dernier, à deux semaines de la majorité de celle qui était encore apprentie employée de commerce. L’épouse du Fribourgeois l’avait surpris une nuit d’été dans la chambre de leur petite-fille. En inspectant le téléphone mobile d’Audrey, la grand-mère avait ensuite découvert avec effroi l’existence de messages à caractère sexuel échangés entre son mari et l’ado... «Tu aimerais qu’il te prenne par derrière pendant que je te fais l’amour? (émoticône de coeur)», lui avait-il écrit la veille en fin d’après-midi. Une semaine plus tôt, le grand-père avait déjà envoyé un message évoquant la perspective de pénétrations avec le propre frère du septuagénaire, «pendant toute une après-midi»; SMS qui se conclut par un «Mmmm j'ai vraiment envie mon amour».

La dénonciatrice avait rapidement regretté d’avoir contacté la police, et a accordé depuis tout son soutien à son époux - écroué le jour-même.

Risque de récidive non négligeable

L’enquête pénale a permis d’établir que Richard avait fait visionner des films pornographiques à sa petite-fille dès ses 14-15 ans, tout en lui racontant ses expériences sexuelles. Dès cette période, le conseiller en assurances l'embrassait sur la bouche et la caressait. Le Fribourgeois a ensuite commencé à masturber la jeune femme, notamment avec l’aide d’un vibromasseur qu’il lui avait acheté. Et vice-versa. Le tout dans leurs chambres respectives, mais aussi au salon ou dans le garage. Tous les deux ou trois soirs, voire davantage (pas moins de sept rendez-vous nocturnes sont en tout cas attestés dans les treize jours qui ont précédé l’arrestation du septuagénaire).

Lorsque l’apprentie employée de commerce avait entre 16 et 17 ans, le grand-père lui envoyait de nombreuses photos de pénis en érection, ainsi que des vidéos pornographiques «à longueur de journée», a lancé le juge Chassot. Notamment des scènes d’actes sexuels à trois.

Le risque de récidive a été qualifié de non négligeable par l’expert-psychiatre.

A l’issue de la lecture du jugement, Me Dimitriev nous a indiqués que son client fera appel contre cette condamnation jugée «disproportionnée».

* Prénoms d'emprunt