Guy Parmelin dévoile son plan d’attaque

Guy Parmelin doit réussir là où Ueli Maurer a échoué: acquérir un nouvel avion de combat. «Il en va des gens qui vivent et travaillent en Suisse, et de leur sécurité», a-t-il lancé mercredi lors d’une nouvelle conférence de presse qui ressemblait fort à un lancement de campagne.

La tâche du ministre de la Défense n’est pas facile. Il doit convaincre le parlement, mais également le peuple de le suivre dans un projet à 8 milliards qui comprend une nouvelle flotte aérienne, mais aussi un nouveau système sol-air. Un défi à relever en cinq étapes.

Le dangereux précédent

La Suisse ne connaît pas de référendum financier et pourtant le peuple devrait voter sur les 8 milliards dévolus à la défense aérienne. Pour réussir ce tour de passe-passe, Guy Parmelin propose un arrêté de planification. Cette option – qui n’a encore jamais été utilisée en politique suisse – a l’avantage d’être attaquable par référendum. À voir si les différents milieux entendus dans le cadre de la consultation sont séduits. La procédure court jusqu’au 22 septembre. Le message sera rédigé dans la foulée.

L’écueil du parlement

Les Chambres devraient s’emparer du projet début 2019. Ce qui marquera le vrai début de la bataille politique. Une véritable épreuve de force. Les Verts et le Parti socialiste n’acceptent pas l’idée d’un chèque en blanc. L’arrêté ne dit en effet rien sur le nombre d’avions ou le type d’appareils pour la défense sol-air, mais parle de critères à respecter. Il précise surtout que le gouvernement est chargé de planifier le renouvellement des moyens de protection de l’espace aérien. L’horizon est fixé à 2030 et le coût ne doit pas dépasser 8 milliards. Pour l’emporter, Guy Parmelin devra fédérer les partis bourgeois. En cas de non, le ministre de la Défense n’a pas de plan B. «Je refuse de faire de la politique-fiction.»

La guerre des fabricants

Les discussions avec les fabricants ont déjà commencé. «Des premiers appels d’offres seront lancés en juillet», a précisé Guy Parmelin. Cinq jets seront évalués: le Gripen E du suédois Saab, le Rafale du français Dassault et l’européen Eurofighter. S’y ajoutent deux avions américains: le successeur du F/A-18, le Super Hornet de Boeing, et le F-35A de Lockheed-Martin. Entre 30 et 40 appareils devraient être achetés. Le nombre dépendra du potentiel du système de défense sol-air. Pour ce dernier achat, trois fabricants sont en course: un israélien, un américain et un français. À noter que toutes les entreprises étrangères avec lesquelles des contrats seront signés devront compenser 100% de la valeur des contrats avec des sociétés suisses. Un véritable panier de crabes, tant les enjeux sont importants en termes financiers.

Le couperet du peuple

C’est dans les urnes qu’Ueli Maurer avait mangé son pain noir. À l’issue d’une campagne difficile, le Zurichois n’avait pas réussi à convaincre avec le Gripen. Guy Parmelin veut l’emporter en déplaçant l’enjeu du scrutin. Il ne sera plus question d’un type d’avion, mais du maintien ou non d’une défense aérienne en Suisse. Ce quitte ou double est risqué. En refusant la RIE III ou Prévoyance 2020, les Suisses ont montré qu’ils n’aimaient pas les gros paquets. Le Vaudois peut toutefois se raccrocher au fait que les Suisses soutiennent en général largement les objets militaires. Le scrutin est prévu pour début 2020.

Une suite incertaine

Si tout se passe comme prévu, les premiers contrats devraient pouvoir être signés fin 2022, début 2023. Quant aux premières livraisons, elles sont prévues en 2025. À moins que les milieux antimilitaristes ne décident de lancer une initiative populaire qui pourrait bloquer tout le processus. De quoi mettre une embûche de plus sur le chemin de Guy Parmelin. (TDG)