Groupe spécial des CFF pour réduire les retards entre Vaud et Genève

Trop de trains Intercity entre Lausanne et Genève accusent du retard. Le dernier exemple en date nous est arrivé... ce mardi. Le train IC en provenance de Lausanne, qui devait arriver à 16h18, est resté bloqué juste avant la gare de Genève. Résultat: un retard de 6 minutes. Une malchance personnelle? Pas vraiment. La statistique établie par le site alémanique puenktlichkeit.ch montre que la ponctualité des liaisons IC entre Lausanne et Genève laisse à désirer depuis le début de l'année (voir notre article).

Les CFF ont présenté leur grand projet informatique smartrail 4.0 ce mardi qui, promettent-ils, devrait déboucher sur plus de trains et plus de ponctualité (voir article). Les améliorations ne devraient cependant pas intervenir avant 2022.

600 trains par jours

En attendant que répondent les CFF sur leur manque de ponctualité pour les liaisons directes Vaud-Genève? Leur porte-parole Jean-Philippe Schmidt explique d'abord les difficultés rencontrées. «Sur la ligne Lausanne-Genève, l’une des plus fréquentées du réseau CFF (600 trains par jour), la moindre petite perturbation a immédiatement des conséquences importantes sur les autres trains. Le travail quotidien de nos collaborateurs est de faire en sorte que, malgré tous les événements qui surviennent (une porte qui ferme mal, une personne qui presse sur le bouton du train pour attendre des amis, la panne d’un train, ou, plus tragiquement, un accident de personne), les clients puissent être transportés à destination le plus rapidement possible.»

Les CFF ont cependant compris qu'ils ne pouvaient pas continuer à simplement dire que cette ligne est difficile. Ils ont donc mis sur pied depuis plusieurs mois un groupe spécial chargé d'analyser et de proposer des améliorations sur cette ligne pour que les trains arrivent à l'heure. Et cela donne quoi concrètement? «La première mesure prise a été une meilleure coordination des travaux, qui a permis de diminuer de 50% les retards dus aux travaux. Prochaine mesure mise en place : l’installation de barrières pour diminuer les retards dus aux accidents de personne. »

Le critère du nombre de voyageurs

Il n'en demeure pas moins que le site puenktlichkeit.ch n'enregistre pas vraiment d'améliorations flagrantes avec décembre 2018. Les CFF, quand on évoque ce site d'un passionné du rail, se cabrent en attaquant le messager de mauvaises nouvelles. «Le site Pünktlichkeit.ch se base sur les données brutes de la ponctualité de trains (calculée sur 53 points de comptage du réseau), sans tenir compte du nombre de clients à bord de ces trains. Au contraire, les CFF se basent sur la ponctualité voyageurs : elle pondère les chiffres bruts des trains en y ajoutant leur fréquentation ainsi que le nombre de correspondances tenues. » En gros, la statistique est faussée par des trains en retard peu fréquentés. Voilà pourquoi les CFF ne commentent pas les chiffres du site alémanique et ne se base que sur les siens.

Le problème, c'est que les chiffres sur les viyageurs dont se prévalent les CFF ne sont absolument pas transparents. On ne sait donc pas comment ils calculent exactement la ponctualité des voyageurs. Le mérite de püenktlichkeit.ch est qu'il tire ses statistiques de la plateforme de données en libre accès des transports publics et ne les pondère pas dans une arrière-cuisine .

