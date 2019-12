«Grosse déception» après le débat urgent

Séance-fleuve ce mercredi au Conseil national. Pas moins de quinze parlementaires (deux à trois représentants de chacun des six partis) se sont succédé à la tribune durant une heure et demie. Sans compter la vice-présidente de l’UDC Suisse, Céline Amaudruz, à l’origine d’une interpellation urgente du Conseil fédéral sur la criminalité transfrontalière.

Soutenue par plus du tiers de la Chambre basse, la Genevoise avait obtenu la mise sur pied d’un débat d’actualité à la suite d’une série de vols à l’arraché avec violence commis depuis l’été dans le village frontalier de Perly (GE). Avec un sixième cas en moins de trois ans de convoyeurs de fonds braqués par des malfrats français en terre vaudoise, le 2 décembre, la thématique brûlante des fourgons blindés a été discutée plus vite que prévu dans l’enceinte du Conseil national.

Dans sa réponse écrite communiquée vendredi dernier, les sept Sages annonçaient déjà la couleur: il n’y aurait «pas de nécessité» que la police militaire fournisse ponctuellement un service d’appui au corps des gardes-frontière, bien que la loi sur l’armée le permettrait. Et ce notamment en raison de la reconversion professionnelle imaginée par l’Administration fédérale des douanes, qui donnera la possibilité aux employés de bureau de soutenir leurs collègues du terrain. Ou par l’utilisation d’outils modernes tels que des caméras aux postes non surveillés ou des systèmes d’alerte automatisés.

La tranquillité qui fâche

Face aux élus du National, le président Ueli Maurer (UDC) n’a eu d’autre choix que de se montrer rassurant –au nom du collège. Tout en saluant «l’excellent travail» actuel des gardes-frontière comme des polices, qui a permis de faire chuter le nombre d’infractions contre le patrimoine (–22% en cinq ans). Des développements qui n’ont pas convaincu les représentants des quatre principaux partis, lesquels ont assailli le ministre avec une série de questions. L’UDC comme le PLR et le PDC nous ont certifié que la pression sur le Conseil fédéral allait être maintenue ces prochains mois, par le biais de motions ou d’initiatives.

«C’est clairement une grosse déception, pour moi comme pour mon parti. Ce sont des non-réponses, pas du tout en phase avec la réalité. Il y a un malaise en Suisse, qu’on le veuille ou non», réagit Céline Amaudruz. «Les caméras et les nouveaux moyens techniques, ce ne sont que des mots: il n’y a rien de concret. En revanche tout le monde sait que s’il y a momentanément beaucoup plus de contrôles aux frontières, cela peut être dissuasif. Et les Accords de Schengen prévoient de telles mesures d’urgence. Pourquoi n’essayons-nous pas d’appliquer cette clause pour voir ce que cela change?»

«Les réponses d’Ueli Maurer n’ont pas été satisfaisantes du tout», lance pour sa part le conseiller national Benjamin Roduit (PDC/VS). «Avec ce nouveau concept de contrôle qui veut que chaque collaborateur des douanes touche à tout –même lorsqu’ils ont passé leur vie au sein de l’Administration fédérale à remplir des formulaires de détaxe–, moyennant une journée de sensibilisation en vue de procéder à des arrestations sur le terrain, ces gens vont se retrouver propulsés dans des situations impossibles!» À gauche, le médecin généraliste Pierre-Alain Fridez (PS/JU) estime que l’on nage «en pleine science-fiction»: «maîtriser, immobiliser quelqu’un, cela s’apprend par des formations très pointues afin d’éviter les bavures: sinon, c’est de l’amateurisme!» Son parti plaide pour l’engagement de 3000 policiers ou douaniers supplémentaires, «500 millions de francs retranchés sur le budget de l’armée».

Alors que le gouvernement vaudois annonçait un «plan d’action urgent» au lendemain du dernier braquage de convoyeur de fonds, d’entente avec les entreprises de sécurité concernées (transports de fonds possibles uniquement le jour, dans des fourgons blindés équipés d’un dispositif d’autodestruction des billets), le président de la Confédération a déclaré que des «échanges» ont eu lieu avec les corps de polices cantonales et fédérale, ainsi qu’avec les autorités françaises et italiennes.

«Cette collaboration ne fonctionne manifestement pas puisque aucun des malfaiteurs n’a été arrêté jusqu’à présent», lâche Olivier Feller (VD/PLR). Et d’estimer que le Conseil fédéral «n’a jamais discuté en séance de cette problématique»: «Si ces incidents s’étaient passés à Zurich, il aurait réagi depuis longtemps.»