Grossdietwil: les jeunes incités à rester au village

Les autorités de Grossdietwil (LU) encouragent les jeunes à rester au village. Les moins de 30 ans qui prennent un appartement dans la commune après avoir quitté le domicile des parents reçoivent 1500 francs.

Ceux qui veulent recevoir le bonus doivent s'annoncer auprès de l'exécutif. Les autorités souhaitent qu'un grand nombre de jeunes «restent fidèles» au village, expliquent-elles dans le bulletin communal d'information. Le «Willisauer Bote» de mardi a consacré un article à cette mesure incitative.

Le versement des 1500 francs n'est soumis qu'à deux conditions: les bénéficiaires doivent être âgés de moins de 30 ans et quitter le domicile parental pour la première fois. Les autorités ont pris cette mesure après avoir constaté une hausse du nombre d'appartements vides dans le village.

Les jeunes sont l'avenir et ils enrichissent la vie du village avec leurs idées, souligne le maire Reto Frank dans le Willisauer Bote. Les 1500 francs ne sont pas un «appât», mais un signe de reconnaissance. Grossdietwil compte 865 habitants. Le village se trouve entre Willisau (LU) et Langenthal (BE). (ats/nxp)