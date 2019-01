Grand Prix suisse de littérature pour Gahse

Zsuzsanna Gahse est la lauréate du Grand Prix suisse de littérature 2019, la plus haute distinction littéraire du pays. Elle est récompensée pour l'originalité d'une oeuvre entre poésie et prose, écrit jeudi l'Office fédéral de la culture (OFC).

Née à Budapest en 1946, Zsuzsanna Gahse a fui la Hongrie avec sa famille en 1956 pour se réfugier à Vienne, puis à Cassel en Allemagne. Son premier roman, «Zero», écrit en allemand, est publié en 1983. Après avoir longtemps vécu à Stuttgart puis à Lucerne, Zsuzsanna Gahse vit à Müllheim (TG) depuis 1998.

Son oeuvre comprend plus de quarante livres et d'innombrables publications, dont certains traduits en français. Le jury a été convaincu par l'attention de l'auteur au langage et aux mots, par son observation fine des phénomènes sociaux mais aussi par la sonorité et les changements de rythme de son écriture ainsi que l'ironie et l'humour pas seulement ludique dont elle est empreinte, exlique l'OFC. Zsuzsanna Gahse reçoit 40'000 francs.

Travail pionnier

Le Prix spécial de médiation, remis tous les deux ans, est attribué conjointement au Centre de traduction littéraire de Lausanne et au Collège de traducteurs Looren, à Wernetshausen (ZH). Ils se partagent la prime de 40'000 francs. L'OFC entend récompenser leur travail pionnier pour la promotion de la traduction littéraire et le rôle essentiel qu'ils jouent pour la médiation littéraire.

Les sept lauréats des «prix suisses de littérature», dotés de 25'000 francs, ont également été désignés. Deux Romands figurent parmi les auteurs primés pour un ouvrage paru en 2018. La Vaudoise José-Flore Tappy est récompensée pour «Tràs-os-Montes» et Elisa Shua Dusapin, écrivaine franco-coréenne vivant en Suisse romande, pour «Les Billes du Packinko».

Les prix seront remis le 14 février à la Bibliothèque nationale à Berne.