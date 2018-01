Geri Müller et AZ Medien trouvent un accord

Geri Müller et AZ Medien ont mis fin à leur bataille juridique autour la publication des selfies nus de l'ancien maire de Baden (AG) et ex-conseiller national Vert. Le groupe de presse argovien, par la voix de son dominical Schweiz am Sonntag - disparu depuis - avait révélé l'affaire.

La publication de l'article en août 2014 a lancé «une tornade médiatique dont la portée (nationale) et la durée n'avaient pas pu être anticipées», peut-on lire dans une position commune. AZ Medien et le rédacteur en chef de l'Aargauer Zeitung Patrik Müller ont exprimé leur «regrets sur les désagréments vécus» par Geri Müller.

Procédure classée

La procédure pénale en cours contre Patrik Müller à Berne a été classée, a indiqué le Ministère public bernois à l'ats. Les parties ont convenu de ne pas dévoiler les autres points de l'accord.

En juillet 2016, le Conseil suisse de la presse avait retenu que le journal dominical avait lourdement porté atteinte à la sphère privée de Geri Müller. Il avait estimé «inadmissible» que les médias se fassent l'écho de selfies intimes. (ats/nxp)