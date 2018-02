Genève-Zurich pour 23 francs: les bus low-cost circuleront dès mars

La voie est libre pour Domo Reisen. Le 25 mars, l’autocariste à bas coûts de Glattbrugg (ZH) va lancer ses bus orange à deux étages à travers toute la Suisse. L’Office fédéral des transports (OFT) a annoncé lundi lui avoir octroyé une concession. C’est la première fois que la Confédération autorise un service longue distance national. Les bus de Domo Reisen peuvent circuler sur trois lignes une à deux fois par jour dans les deux sens. Le premier trajet reliera Saint-Gall à Genève, avec des haltes dans plusieurs villes romandes, dont Nyon, Lausanne et Yverdon. L’itinéraire Sion-Vevey-Coire s’arrêtera à Berne. Tandis que le troisième itinéraire permettra de gagner Lugano au départ de l’aéroport de Zurich en passant par Bâle. Les réservations des places seront obligatoires et les abonnements demi-tarif et généraux seront acceptés.

C’est grâce à ses tarifs que Domo Reisen compte remplir ses cars. Les billets sont environ moitié moins chers que pour le train. Les clients visés sont des voyageurs occasionnels aux moyens financiers limités. Un aller Genève-Zurich coûte ainsi 46 francs (23 francs avec demi-tarif). En train, il faut débourser 89 francs (44 fr. 50 avec demi-tarif). Le billet de bus Lausanne-Zurich revient à 38 francs (19 francs). En contrepartie, les clients de Domo Reisen devront s’armer de patience, la durée du trajet étant en général deux fois plus longue. Le voyage Genève-Zurich prend près de cinq heures. Domo Reisen semble avoir tout prévu pour permettre à ses clients de tuer le temps. Les véhicules proposent un accès wi-fi gratuit, de la petite restauration et une offre de divertissement. Les voyageurs de la première classe – 10 sièges sur 69 – ont droit à des boissons gratuites et à des coussins.

«C’est un grand jour pour notre société mais aussi pour la Suisse. Les voyageurs ont pour la première fois une alternative aux CFF», se réjouit Patrick Angehrn. Le responsable du réseau de transport national de Domo Reisen s’attend à une forte demande pour les bus longue distance. Il vise un taux d’occupation de 50%. La société proposera près de 800 sièges par jour. En comparaison, les CFF transportent quotidiennement 1,2 million de passagers.

Domo Reisen a connu passablement de difficultés depuis le dépôt de son dossier à Berne, en décembre 2016. L’autocariste s’est heurté aux réticences de plusieurs villes. En Suisse romande, les autorités de Nyon, de Vevey ou de Bulle ont refusé de lui permettre de faire halte sur le domaine public. En cause, leur crainte que cette offre low cost compromette les investissements consentis pour développer le rail. Domo Reisen a contourné cet écueil en s’entendant avec des privés. À Nyon, la firme dit avoir trouvé un accord avec… les CFF.

Chantre de la libéralisation du marché des transports, le conseiller national Philippe Nantermod (PLR/VS) salue l’octroi de la concession à Domo Reisen. «C’est un premier pas vers l’ouverture du marché du transport qui offre un plus grand choix aux consommateurs.»

La décision suscite aussi une bonne dose de mécontentement. L’association Pro Bahn estime que les bus de Domo Reisen vont concurrencer le train. Le syndicat du personnel des transports doute quant à lui que les salaires et les conditions de travail en usage dans la branche pourront être respectés. L’OFT dit avoir reçu l’assurance que ce sera le cas. Le réseau longue distance suisse pourrait encore s’étoffer. Eurobus a déposé une demande pour 7 lignes. (TDG)