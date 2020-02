Gare aux menus trompeurs de certains restaurants

Scènes d’épouvante dans les cuisines

Selon l’enquête réalisée par «Le Matin Dimanche», des centaines de restaurants suisses ne respectent pas les règles d’hygiène, dont les plus élémentaires. Selon les chiffres inédits de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire (OSAV), un restaurant inspecté sur six, en 2018, a été épinglé pour avoir enfreint les règles sur les denrées alimentaires, soit 4429 sur les 25'942 établissements contrôlés.



Ce taux élevé s’explique en partie par le fait que les restaurants considérés comme «à risque» sont davantage contrôlés. Il n’empêche: la situation était suffisamment terrible dans 789 établissements pour que ceux-ci fassent l’objet d’une condamnation pénale. Un chiffre en nette hausse par rapport aux années précédentes, la moyenne des ordonnances pénales oscillant lors des années précédentes autour de 560.



Concrètement, on parle de sols et de matériels crasseux, de marchandises périmées, de poulets aux origines incertaines, de bactéries qui prolifèrent ou encore de la présence d’insectes rampants dans des chambres froides. Lors d’un contrôle à Genève, les inspecteurs sont par exemple tombés sur des kilos de viande crue dont émanait une «odeur nauséabonde». Dans une pizzéria, le niveau de bactéries fécales présentes dans les garnitures était également 1200 fois trop élevé.



Les amendes infligées sont cependant relativement basses, une centaine de francs seulement, et sont donc peu dissuasives. Les récidivistes sont nombreux et les autorités impuissantes. Certes, des restaurants peuvent être fermés immédiatement, mais l’interdiction d’exercer n’existe pas dans la branche.



Les autorités constatent également que, de manière générale, la prévention ne fonctionne guère. D’autant plus que la situation semble s’aggraver. Alors que seuls 3 ou 4% des contrôles aboutissaient à une dénonciation, ce taux est passé à 10%. Certains cantons sont tout de même déterminés à serrer la vis aux restaurateurs dégoûtants. Dans le canton de Vaud, les dénonciations pénales ont presque doublé entre 2018 et 2019, passant de 100 à 185 environ.



L’enquête du journal ne révèle pas les noms des restaurants incriminés. En Suisse, les résultats des contrôles font l’objet d’un secret strict. En 2013, le parlement a refusé un projet de loi visant à autoriser les clients à consulter un certificat donnant les résultats des inspections. Le parlement avait peur d’une «mise au pilori» des restaurateurs. L.MT