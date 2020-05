Galvanisée par les mouvements écolos, la fripe américaine envahit la Suisse romande

Des manteaux de fourrure bigarrés côtoyant en vrac des jeans de marque délavés et de vieilles tenues militaires, le tout dans une ambiance décontractée: il n’y a que dans les friperies que ces joyeux patchworks de couleurs, de styles et d’époques sont possibles.

Prisées des jeunes depuis quelques années, ces boutiques se multiplient en Suisse romande et rouvriront elles aussi ce lundi. Cependant, contrairement à ce qu’on aurait pu penser, les habits en vente ne proviennent pas de nos bennes textiles, mais le plus souvent des États-Unis, via un marché tentaculaire et massif.

«Chaque fois qu’on voit des habits de même style, sûr que ça a été commandé à un grossiste» Vincent Nidecker, friperie Throwback Vintage

«Chaque fois qu’on voit une série d’habits de même style, par exemple des chemises hawaïennes, on peut être sûr que ça a été commandé à un grossiste. Toutes les boutiques au kilo fonctionnent selon ce modèle», explique Vincent Nidecker, propriétaire de la friperie Throwback Vintage, à Lausanne. Lui continue à écumer les vide-dressings suisses et français pour constituer son stock mais songe à également commencer à commander en gros.

Dix tonnes écoulées

Leader de la vente en gros d’habits de seconde main en Europe, Jonathan’s Frip a écoulé lors des douze derniers mois dix tonnes d’habits vintage vers la Suisse. Basée en France, l’entreprise fondée en 1982 compte 38 salariés, dispose d’un entrepôt de 20'000 m2 à Rouen et trie 100 tonnes de vêtements chaque mois, ce qui équivaut à 250'000 T-shirts ou 143'000 jeans. Elle vend au kilo dans le monde entier, y compris en Asie, où la fripe connaît un grand essor.

Sarah Spencer, qui s’occupe de la relation avec les clients internationaux, confirme que la majorité des habits revendus proviennent des États-Unis, où la mode est aux grands logos. Mais d’où viennent-ils? «Principalement des bennes de récupération de textile, précise-t-elle. Les entreprises qui les récoltent effectuent un premier tri selon que l’habit est vintage, moderne ou endommagé. Jonathan’s Frip n’achète que du vintage puis trie une seconde fois les habits par type, par exemple des chemises hawaïennes ou des blousons en jean.»

Parmi les clients du grossiste se trouvent tant des petits commerces que des chaînes d’habits, comme Urban Outfitters, en France, qui vendent de la seconde main à côté de leur ligne d’habits neufs.

La fripe, l’avenir du textile

Si la seconde main suscite autant d’intérêt chez les vendeurs de prêt-à-porter, c’est parce qu’elle est promise à un avenir radieux. Écologiquement irréprochable, elle apparaît comme la seule option durable, éthique et abordable face à une industrie du textile se révélant être la deuxième plus polluante au monde (après celle du pétrole), dont les labels écolos demeurent controversés et les conditions de travail catastrophiques. Elle répond ainsi aux attentes des jeunes de soulager leur conscience écologique et de renouveler régulièrement leur garde-robe à moindre coût.

En Suisse romande, le marché de la seconde main textile est partagé entre trois acteurs principaux. D’une part les associations caritatives, type Caritas, Armée du salut ou Centre social protestant, dont l’intégralité des stocks provient de dons. Contactées, ces enseignes ne constatent pas spécialement de hausse des ventes, si ce n’est une classe émergente de jeunes clientes.

D’autre part, la vente en ligne entre particuliers, dont Ricardo.ch est le fer de lance. La plateforme orange revendique 445'000 ventes en 2019 dans la catégorie mode, faisant d’elle «clairement la plus populaire l’année dernière en termes de nombre d’articles vendus», selon Simon Marquard, agent de communication de la plateforme.

Enfin, le marché du vintage, proposant principalement des habits nineties dont les jeunes raffolent et qu’on peut trouver dans les petites boutiques qui fleurissent dans nos villes ou sur Instagram. La plupart de ces vendeurs constatent une forte hausse de leurs ventes depuis un ou deux ans.

Surpasser les grands

Aux États-Unis, la tendance du thrift shop, ou plutôt son renouveau, germe depuis une dizaine d’années et ses chiffres sont affolants: en 2018, 64% des femmes ont acheté de la seconde main et le marché américain du vêtement d’occasion pesait 24 milliards de dollars, selon un rapport du site ThredUP, leader américain de la vente d’habits entre particuliers. À titre de comparaison, le marché français pesait un milliard en 2018, selon l’Institut français de la mode.

Plus étonnant encore, le rapport américain prédit qu’aux États-Unis, les ventes de seconde main dépasseront celles de la fast fashion (type H&M, Zara, C&A) en 2028! Pour remédier à cette inversion, les grandes enseignes intègrent ce marché parallèle. Aux États-Unis, de grandes chaînes de vente de vêtements comme Macy’s, Nordstrom ou récemment Gap ont déjà ajouté des vêtements d’occasion à leurs rayons, tandis que H&M a investi 2 millions d’euros dans la société suédoise de seconde main Sellpy.