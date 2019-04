Fribourg: l'excédent des comptes a reculé en 2018

Le canton de Fribourg a bouclé l'année 2018 avec un bénéfice de 1,7 million de francs. L'excédent relevé dans les comptes s'explique par des revenus extérieurs supérieurs au budget et une bonne maîtrise des dépenses.

Le montant inscrit au titre de l'exercice écoulé est à comparer à un bénéfice de 16,2 millions de francs réalisé en 2017. L'an dernier, les revenus ont atteint 3,584 milliards et les charges 3,582 milliards, des sommes en augmentation respectivement de 76 et 74,5 millions, a indiqué lundi l'Etat de Fribourg en conférence de presse.

Le conseiller d'Etat Georges Godel, chef de la Direction des finances (DFIN), s'est montré satisfait du résultat des comptes 2018. Le grand argentier a mis en exergue le développement de prestations publiques de qualité, un programme d’investissements soutenu ainsi que l’augmentation nette des effectifs du personnel.

Les revenus ont profité du versement de la part au bénéfice de la Banque nationale suisse (BNS) de 49,3 millions de francs, alors qu’aucune entrée ne figurait au budget. Ils ont aussi été dopés par une croissance plus soutenue que prévu des recettes fiscales provenant des personnes morales.

Masse salariale

Pour les charges, la masse salariale a crû de 1,9%, soit de 23,4 millions de francs, avant tout en raison de la hausse du nombre de postes occupés de 102 unités, principalement dans l’enseignement. Avant opérations de clôture, le compte de résultats enregistre un excédent de revenus de 70,8 millions.

En ce qui concerne le compte des investissements, il y apparaît un excédent de dépenses de 136,4 millions de francs. Celles-ci sont toutefois inférieures à ce qui avait été estimé au programme de l’année écoulée. Le volume d’investissement 2018 excède par contre largement celui de l’année précédente ( 40,2 millions ou 28,9%).

La hausse est due en particulier à des achats, des transformations et constructions d’immeubles. En cumulant les investissements bruts et les crédits dépensés pour entretenir les bâtiments et les routes, le volume total des travaux atteint 218,3 millions de francs, soit 5,8% des dépenses brutes totales de l’Etat, après 4,9% en 2017.

Le compte des investissements boucle avec un excédent de financement de 10,1 millions de francs. Le degré d’autofinancement atteint pour sa part 107,4%.

Des provisions

Le Conseil d'Etat a attribué près de 70 millions de francs aux fonds et aux provisions. Sa démarche vise à anticiper plusieurs défis auxquels il s’agira de faire face, a dit Georges Godel, tels que la réforme fiscale, l’assainissement de la Caisse de prévoyance ou encore celui du bilan financier de l’Hôpital fribourgeois (HFR).

Enfin, l’actualisation du plan financier de législature, dont les travaux viennent d’être lancés, sera l’occasion de mettre en lumière les perspectives financières de l’Etat à court et moyen terme. (ats/nxp)