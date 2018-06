Fredy Knie dénonce le cirque de la vente de billets par Viagogo

Au moment où s’achètent les billets des grands festivals de l’été, la question revient comme une litanie. Comment s’y prendre pour éviter le piège de Viagogo? Le fameux site de revente en ligne de tickets, fondé en 2006 à Londres, est devenu un monstre: plus de 60 sites dans divers pays de la planète et un chiffre d’affaires estimé à plus de 500 millions d’euros chaque année. Quel que soit l’événement, la moindre recherche sur la Toile fait presque à chaque fois apparaître Viagogo avant les sites officiels de ticketing. L’affaire n’aurait guère d’importance si Viagogo ne vendait pas les billets plus cher – souvent avec des différences énormes –, faisant de surcroît pression sur la clientèle en multipliant les messages poussant à la consommation, genre «forte demande» ou «il ne reste plus que quelques billets».

Le Conseil fédéral a toujours affirmé que le droit actuel suffisait. Pour ma part, j’en doute

Dimanche, dans «SonntagsBlick», c’est Fredy Knie Jr, copropriétaire du cirque national, qui s’est à son tour énervé. Car Viagogo ne limite pas ses activités au monde du sport (à ses débuts, il s’agissait surtout de sésames pour les matches de football anglais) et à la musique (les places pour les concerts pop rock), mais a étendu ses activités. «C’est un gros problème», s’est exclamé Fredy Knie Jr dans le journal dominical. Il estime que les billets pour les spectacles du cirque qui porte son nom sont «généralement proposés à des prix beaucoup plus élevés que par l’intermédiaire des canaux de vente officiels».

Pour s’en convaincre, il suffit d’essayer: en cherchant hier, via Google, un billet adulte pour la représentation de Knie, par exemple le 9 juin prochain à Bâle, les prix étaient situés entre 20fr.80 et 81fr.90 chez Ticketcorner, revendeur officiel. Mais ils passaient à une fourchette située en 34 et 156 francs chez Viagogo, sans aucune raison ni plus-value. Comme toujours, phénomène habituel, Viagogo apparaissait cependant en premier sur le moteur de recherche.

Fredy Knie dit avoir en plus constaté que Viagogo affichait comme «sold-out» (complet) certaines représentations pour lesquelles on trouvait encore des sièges par les canaux classiques. Il conclut logiquement que «c’est dommageable pour les affaires». La famille Knie est soutenue dans sa dénonciation par Erich Brandenberger, directeur général du Cirque Conelli, chapiteau qui anime la ville de Zurich à chaque saison d’hiver: «Viagogo a vendu des billets qui n’existaient même pas», explique-t-il.

Dans «Sonntags­Blick», il accuse donc carrément: «Viagogo fait de faux billets.» Chez Conelli, comme chez Knie, on ne sait cependant pas comment s’y prendre juridiquement. Knie a bien essayé de prendre contact avec l’officine suisse de Viagogo à Genève, sans la moindre réponse: le bureau, qui ressemble furieusement à une simple boîte aux lettres, ne répond jamais.

Deux procédures en route

Olivier Feller, conseiller national PLR vaudois, est celui qui a porté plusieurs fois le débat sur Viagogo à Berne, déposant interpellations et questions, jusqu’ici sans succès. L’antienne du parlement demeure la libre concurrence: «La droite parlementaire est mue par la doctrine libérale du refus d’intervention étatique. C’est ici faire fausse route. La liberté économique n’est pas conçue pour ceux qui profitent du système. Et le Conseil fédéral a toujours affirmé que le droit actuel suffisait. Pour ma part, j’en doute.» Il rappelle pourtant que deux procédures contre Viagogo sont en cours: «Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a ouvert une action civile au nom de la Confédération devant le Tribunal de commerce du canton de Zurich contre la société Viagogo SA.

Et la Fédération romande des consommateurs (FRC) a déposé une plainte pénale contre Viagogo en septembre 2017. Je crois que ces deux procédures sont toujours pendantes.» Le conseiller national prévoit ainsi d'intervenir une nouvelle fois pour demander des nouvelles de la procédure civile lancée par le SECO, durant l'heure des questions au Conseil national le 11 juin prochain.