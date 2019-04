Finies les réserves de café en cas de guerre

Stocker à tout prix au cas où

Le secteur agroalimentaire n’est pas le seul concerné par une obligation de stockage.

La Suisse étant tributaire des importations, la Confédération impose des réserves stratégiques dans tous les secteurs de biens et services vitaux. Ces réserves contiennent aussi bien des aliments que des produits thérapeutiques et des ressources énergétiques, comme l’essence, le diesel, le mazout ou le kérosène. Dans le secteur industriel, des stocks de divers plastiques et additifs ont été constitués afin de pouvoir fabriquer des emballages.



Même si les rayons des supermarchés sont toujours bien remplis et que les Suisses sont réputés pour consommer plus que de raison, la Confédération invite ses citoyens à constituer leur propre réserve afin de subvenir à leurs besoins durant au moins sept jours en cas de catastrophe. Comptez au moins 9 litres d’eau par personne et de quoi manger pour une semaine. Des articles d’hygiène et des consommables tels que des piles, des bougies, un briquet ou un réchaud à gaz peuvent également s’avérer utiles.