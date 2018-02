Fin de la grève des journalistes de l'ats

La grève des salariés de l'ats, débutée mardi matin, vient de prendre fin. Les salariés qui avaient décidé d'une grève illimitée doivent reprendre le travail dans le courant de l'après-midi, selon le fil Twitter Inside sda/ats.

Une rencontre a eu lieu jeudi entre une délégation de la Commission de rédaction (CoRé) et une délégation du conseil d'administration, composée du président Hans Heinrich Coninx, du vice-président Hanspeter Lebrument, de Matthias Hagemann ainsi que du CEO Markus Schwab.

La grève est suspendue, mais le combat continue, a décidé vendredi l'assemblée de la rédaction après de vives discussions. La grève a réussi à amener le conseil d'administration à la table des négociations. La suite du combat dépendra des résultats obtenus. #sda #ats — Inside SDA/ATS (@inside_sda) 2 février 2018

Lors de cette réunion qui s'est déroulée dans une ambiance «respectueuse et constructive» selon les représentants du personnel, le conseil d'administration s'est dit prêt à entamer des négociations ces prochaines semaines avec la rédaction et les syndicats sur différents points. Il a néanmoins demandé que la grève s'arrête durant ces négociations.

La rédaction conteste l'ampleur et la rapidité de l'annonce des coupes (environ 36 postes sur un total de 150 équivalents plein temps dans la rédaction). L'agence a annoncé des pertes de recettes de 3,1 millions de francs pour l'année 2018. Celles-ci s'ajoutent à une perte de 1 million pour l'année 2017.

En cause, une baisse des tarifs et l'abandon de certains services par les clients. Pour la direction, ces pertes sont structurelles et rendent la restructuration inévitable. Une grève d'avertissement de trois heures avait déjà eu lieu mardi dernier. (ats/nxp)