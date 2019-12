Festi'neuch: les premiers noms dévoilés

Festi'neuch, qui se déroulera du 11 au 14 juin aux Jeunes-Rives à Neuchâtel, a dévoilé les noms de huit artistes qui se produiront lors de la 20e édition. Les festivaliers pourront notamment écouter Véronique Sanson, Christophe Maé ou Philippe Katerine.

Outre la «grande dame de la scène hexagonale» Véronique Sanson, le festival a déjà mis à l'affiche du jeudi un groupe américain d'indie-rock, nommé The National. Le vendredi, le musicien français Philippe Katerine sera entouré du rappeur français Vald et du duo Polo & Pan, qui fera «danser le public sur leur électro solaire», a indiqué mercredi Festi'neuch.

Le rappeur français Niksa sera sur scène le samedi, tout comme Gaël Faye, un artiste français qui mélange rap, soul et jazz et qui s'est fait connaître en premier lieu par l'écriture avec son livre «Petit Pays» sur la guerre civile au Burundi et au Rwanda.

Festi'neuch précise que Gaël Faye sera présent à Neuchâtel en exclusivité suisse. Le chanteur français Christophe Maé sera la tête d'affiche du dimanche. L'an dernier, Festi'neuch avait attiré 50'000 spectateurs. (ats/nxp)