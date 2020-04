Femme agressée à Bienne: appel à témoins

Samedi 18 avril, peu avant 00h30, la police cantonale bernoise a été prévenue qu'une femme était agressée par un homme à la rue Général-Dufour, à Bienne. Immédiatement dépêchées sur les lieux, les forces de l'ordre ont retrouvé la femme en état de choc et présentant des blessures superficielles.

D'après les premiers éléments de l'enquête, la femme aurait été attaquée par derrière, alors qu'elle marchait sur le trottoir de la rue Ernst-Schüler, depuis la rue des Jardins, en direction de la bibliothèque. Elle a cependant réussi à crier à l'aide et des tiers sont intervenus pour lui venir en aide.

L'agresseur a alors pu pris la fuite en direction de la rue de Nidau. Il est décrit comme un homme à la peau foncée, mesurant entre 1m75 et 1m80 et aurait une trentaine d'années. Au moment des faits, il portait des vêtements de couleur rouge et une casquette ou un capuchon.

La police recherche des témoins, en particulier une femme et un homme qui ont secouru la victime et tenté de poursuivre le fugitif. Ces personnes, ainsi que n'importe qui pouvant fournir des informations pertinentes sur l'agression, sont priées d'appeler le +41 32 324 85 31.