Faciliter les recherches des suspects via l'ADN

La ministre de la Justice Karin Keller-Sutter souhaite étendre l'utilisation des analyses ADN pour faciliter la recherche des suspects. Elle propose que la police puisse utiliser le contenu des traces ADN pour connaître la couleur de la peau, des cheveux et des yeux du suspect et mieux cibler leurs recherches, rapportent Ostschweiz am Sonntag et Zentralschweiz am Sonntag.

Actuellement la police ne peut que comparer l'ADN récolté à sa banque centrale. Karin Keller-Sutter souhaite aussi réglementer les recherches sur les proches, puisque parents, enfants et frères et sœurs ont un ADN similaire. Si une personne enregistrée dans la base de données de la police possède un ADN similaire à celui récolté sur les lieux du crimes, il devrait être possible, selon elle, d'en informer les autorités.

Et dans un second temps que ces dernières puissent poursuivre leurs recherches au sein du cercle familial. Les responsables de la protection des données ont immédiatement appelé à respecter toute proportionnalité. (ATS/nxp)