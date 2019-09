Facebook génère un max de clics avec la pub politique

3091. C’est le nombre d’annonces acquises par le PLR pour sa campagne électorale nationale sur Facebook et Instagram. Quelques mille annonces sont montrées exclusivement aux hommes et 854 qu’aux femmes. Globalement, la pub électorale PLR est vue par 60% d’hommes. C’est l’inverse chez les Verts. Quand il s’agit d’égalité des sexes, leur publicité ne cible que les femmes. C’est ce qui ressort d’une analyse des données de la bibliothèque publicitaire (Ad Library, un outil de Facebook) par le team Data de Tamedia (détails ci-contre).



Seules les femmes voient cette publicité sur Facebook.

Grâce aux réseaux sociaux, les partis politiques peuvent actuellement atteindre des populations précises. Les médias traditionnels ne pouvaient pas obtenir pareille précision. Pourquoi donc le PLR cherche-t-il par sa campagne électorale en ligne à persuader plutôt des hommes alors que les Verts tentent de s’adresser aux femmes par les mêmes canaux?

Pointant l’exemple du réseau Facebook, Matthias Leitner, directeur de campagne du PLR explique que «pour obtenir un max de clics, Facebook optimise de manière autonome à qui il montre une annonce. Si nous n’intervenons pas, notre publicité est montrée à 80% d’hommes.» Actuellement, la proportion est fixée à 60%. Matthias Leitner poursuit: «Pour toucher un groupe-cible équilibré, nous devons ainsi diriger notre publicité nettement sur les femmes. Il faut payer plus pour chaque pour cent supplémentaire de femmes que nous souhaitons atteindre. Mais pour nous, le jeu en vaut la chandelle.»

Interrogé à ce propos, Facebook confirme que l’algorithme optimise automatiquement le placement d’annonces. Objectif du géant d’internet: obtenir un max de clics. Au-delà, Facebook se tait: la transparence a ses limites. Pas question de savoir pourquoi et comment la publicité PLR est dirigée de façon à atteindre plus d’hommes. L’algorithme publicitaire FB est un secret bien gardé.

Il y a aussi de grosses différences quant aux classes d’âges ciblées par les partis suisses. Ainsi la publicité des Verts atteint 75% d’hommes en dessous de 35 ans. Pour le PDC, la proportion tombe à moins de 50%. Cependant, il semble que c’est une intention délibérée des partis. Interrogés sur ce point, les Verts indiquent que leur campagne sur les réseaux sociaux entend toucher un public jeune et féminin, car cela correspond à leur base électorale.

C’est grâce à la bibliothèque publicitaire de Facebook qu’il est possible d’obtenir ce type d’information. C’est là que les annonceurs peuvent déclarer leur publicité politique. À l’exception de l’UDC, tous les grands partis suisses ont fait savoir qu’ils effectueraient cette démarche afin que la campagne électorale soit plus transparente.

C’est la publicité PDC qui a été la plus vue, suivie de celle des Vert'libéraux. Leurs annonces ont été placées plus de 7 millions de fois sur Facebook ou Instagram. Le PLR arrive en troisième position, bien qu’il soit le parti ayant le plus dépensé, soit environ 160'000 francs. Pour l’instant (état relevé au 24 septembre), le PS et le PBD ont dépensé chacun moins de 2’000 francs en publicité sur Facebook. Attention, le PS indique qu’il va lancer une offensive plus musclée en fin de campagne électorale.

Les annonces déclarées par les partis ne reflètent qu’une partie de l’ensemble des publicités politiques placées sur Facebook. En effet, seules les campagnes des partis nationaux sont recensées correctement ici. Les partis cantonaux ne déclarent rien du tout dans la plupart des cas. Seules exceptions: le PLR et les Vert'libéraux zurichois ont fait chacun passer en ligne des annonces pour plusieurs milliers de francs en le déclarant de manière transparente.

Certes, il y a des candidats plaçant des annonces Facebook directement sur leur propre page sans passer par le parti, qui déclarent leur publicité, mais cela reste souvent lacunaire. Matthias Leitner précise: «Nous recommandons à nos candidats et aux partis cantonaux de déclarer très clairement leur publicité, mais nous ne pouvons pas imposer de directives.» L’Argovien Adrian Schoop et le Zurichois Hans-Jakob Boesch sont les deux seuls candidats PLR alémaniques ayant déclaré plusieurs milliers de francs de dépenses en publicité. Ils figurent ainsi en tête du classement des individus ayant déboursé le plus d'argent sur les réseaux sociaux.

Les annonces adressées qu’à un groupe-cible particulier et qu’on ne voit nulle part ailleurs sont appelées "dark ads". Elles ont été révélées au public par le scandale de Cambridge-Analytica. Cette société avait utilisé abusivement des données Facebook pour tenter d’inciter les électeurs américains à voter pour Donald Trump lors de la campagne présidentielle de 2016. On ne sait pas si ces dark ads ont réellement influencé l’issue du scrutin US. La Facebook Ad Library est un des moyens imaginé par le géant étasunien pour réduire l’impact des dark ads. Tant qu’il n’y aura pas en Suisse d’obligation de déclarer la propagande politique, telle que l’UE et les USA l’imposent, on peut se demander si l’on réussira à éliminer ce danger.