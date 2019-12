Face aux médias, les ministres vaudois ont dépensé 55'000 francs

À Genève, l’État paie dans certains cas

À Genève, le conseiller d’État PLR Pierre Maudet a lui aussi lancé quelques actions: demande de récusation des procureurs, procédure civile contre le correspondant en Suisse romande du «Tages-Anzeiger», notamment. «Comme précisé dans les réponses à plusieurs questions urgentes écrites adressées au Conseil d'État, les frais d'avocats me concernant sont intégralement pris en charge par mes soins», rappelle Pierre Maudet. Ce que le Département présidentiel genevois confirme. «Concernant les frais d'avocats des conseillers d'État, les décisions sont prises par le collège gouvernemental au cas par cas, par analogie avec les règles appliquées aux fonctionnaires», précise Florence Noël, directrice de la communication au Département présidentiel.



Pierre Maudet n’est pas le seul à être procédurier dans la République du bout du lac. «Le Conseil d’État a demandé des explications sur un sujet radio de la RTS concernant les arbres», indique par écrit Pauline de Salis-Soglio, secrétaire générale adjointe du Département du territoire dirigé par le Vert Antonio Hodgers (ndlr: «Plus de 6000 arbres autorisés à l’abattage à Genève», diffusé le 19 octobre dernier). Une demande «d’explications» qui a tout de même nécessité le recours à un avocat-conseil de renom, spécialiste du droit des médias, qui est aussi l’un des avocats de Monsieur Maudet. La République est petite. «Comme il s’agit des intérêts de l’État, soit le Service du paysage et des forêts, et non pas ceux d’un conseiller d’État, les frais ont été pris en charge par le département», poursuit la secrétaire générale adjointe. Y a-t-il eu une décision formelle du collège gouvernemental? Le Département du territoire ne répond pas à cette question.